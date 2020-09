Motorola Moto G9 Plus unikla na webu slovenského operátora. Brzy zamíří i do ČR

Motorola Moto G9 Plus si odbyla poměrně netradiční (a zřejmě ne úplně chtěnou) premiéru na webu slovenského operátora Orange. Ten ji zařadil do své nabídky a předčasně zveřejnil produktovou kartu včetně fotografií, parametrů i ceny. K oficiální premiéře novinky by mělo dojít v nejbližších dnech.

Řada Moto G je pro amerického výrobce tou prodejně nejúspěšnější, proto v ní pokračuje letos už devátou generací. První zástupce Motorola Moto G9 Play už je dokonce nyní v prodeji na našem trhu. Moto G9 Plus rodinu rozšíří a mělo by jít opět o nejvyššího zástupce v rámci řady G9. Slovenský Orange novinku nacenil na 255 eur, u nás by se tedy cenovka měla vejít do 7 tisíc korun.

Moto G9 Plus obsahuje velký 6,8palcový Full HD+ IPS displej s malým rohovým průstřelem na selfie kameru. Typ procesoru stránky Orange nespecifikují, podle odhadů by ale mělo jít o Snapdragon 730. Z hlediska paměti bude připraveno 4 + 128 GB s možností rozšíření microSD kartou.

Výrobce tradičně nepodcenil ani baterii, která nabídne kapacitu 5 000 mAh. Zadní fotoaparát bude podle snímků čtyřnásobný, v tuto chvíli známe pouze rozlišení primárního snímače 64 Mpx. Moto G9 Plus bude patřit k větším a těžším telefonům, v pase měří 9,7 mm a váží 223 gramů. Poběží na Androidu 10.