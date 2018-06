Motorola Moto Z3 Play je na světě. Přináší čtečku na boku a má být cenově dostupná

Motorola dnes představila dlouho očekávaný model vyšší střední třídy, který spadá do známé řady Z a podporuje tím pádem výměnné moduly Moto Mods. Motorola Moto Z3 Play je zařízení vyšší střední třídy, které ale oproti drahým supersmartphonům dělá jen minimum ústupků, a to právě proto, aby mohl být cenově dostupnější.

Výrobce vsadil na skleněné tělo s kovovým rámečkem, který tlustý pouze 7 mm. Šestipalcový displej je typu Super AMOLED a má módní poměr stran 18 : 9. Výřez v něm nenajdeme, Motorola zůstala u konzervativnějšího řešení s tenkými proužky na čele a bradě. Čtečka otisků se sem ale nevejde a nemůže být kvůli krytům ani na zádech, a tak ji výrobce osadil na boční hranu, jako to ještě loni měly smartphony Sony.

Motorola Moto Z3 Play na produktovém videu:

O výkon se stará procesor Snapdragon 636, který by měl většině uživatelů postačovat. Na našem trhu by se měla prodávat paměťová varianta 4 + 64 GB. Vestavěná baterie nabídne spíše průměrnou kapacitu 3 000 mAh, výrobce ale sází na rozšíření pomocí Moto Modu Power Pack s vestavěnou powerbankou. Ten bude nicméně třeba koupit zvlášť.

Hlavní duální fotoaparát 12 + 5 Mpx (světelnost f/1.7 na primární čočce) umí pracovat s umělou inteligencí na rozpoznání typu scény a podporuje také funkci Google Lens. O optické stabilizaci výrobce nehovoří. Telefon obsahuje USB-C konektor, 3,5mm jack schází. Zařízení běží na operačním systému Android 8.1 Oreo. Novinka se nejdříve začne prodávat v Brazílii v přepočtu za 13 tisíc korun. Brzy by se měla podívat také do Evropy a cena by se příliš lišit neměla.