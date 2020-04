Motorola objevila kouzlo zakřiveného displeje. Edge+ má prvotřídní hardware

Motorola se vrací mezi špičku světových výrobců, představuje dvojici modelů, prostřednictvím kterých se může klidně utkat i s tak silnými výrobci, jako jsou Samsung nebo Huawei. Poznávacím znamením obou zařízení je k okrajům zakřivený displej, který dal dvojici i pojmenování – Motorola Edge a Motorola Egde+.

Zařízení mají elegantní design, který spoléhá na prověřenou kombinaci kovu a skla. Záda jsou k okrajům zahnutá, ale ještě patrnější je efekt zakřivení u tzv. vodopádového displeje, který „přetéká“ přes okraje až do úhlu 90 °. Praktické to vzhledem k větší náchylnosti okrajů k rozbití asi příliš nebude, ale vypadá to velmi elegantně. Motorola naštěstí na rozdíl např. od podobně designovaného displeje Huawei Mate 30 Pro zachovala boční mechanická tlačítka.



Motorola Edge+

Modely Edge a Edge+ se vzájemně liší v několika parametrech, displej je ale u obou stejný – jde o 6,7palcový Full HD+ OLED panel s vestavěnou čtečkou, 90Hz obnovovací frekvencí a poměrem stran 21 : 9. Zahnutým okrajům říká Motorola „Endless Edge“ a mají i jiný než jen designový význam. Tahovými gesty po okrajích se dá ovládat prostředí telefonu, v některých hrách slouží zakřivené plošky jako další ovládací prvek, případně lze nastavit, aby okraje svítily při příchozích notifikacích (tzv. „Edge Lights“). V zásadě nic, co už bychom v minulosti neviděli třeba u Samsungu, ale jak známe Motorolu, třeba naučí uživatele tyto funkce v praxi opravdu využívat.

Špičkový obraz a vyladěný zvuk

Další oblast, na kterou se Motorola zaměřila, je fotoaparát. Lépe vybavený model Edge+ obsahuje sestavu 108 + 16 + 8 Mpx. Největší senzor umí skládat čtyři pixely v jeden a získat tak obrazový bod o velikosti 1,6 mikronu. Širokoúhlý objektiv poslouží i pro makro a teleobjektiv přiblíží objekt přes 3× optický zoom. Nechybí optická stabilizace (OIS – na primárním a teleobjektivu) a Time of Flight (ToF) senzor. Model Edge má podobné sestavení, primární senzor ale nabídne „jen“ 64Mpx rozlišení a teleobjektiv umí opticky přiblížit pouze dvojnásobně. Chybí i OIS.



Motorola Edge

Vysoké ambice má Edge+ také v režimu kamery. Umožní nahrávat videa v maximální rozlišení 6K za použití kombinované optické i elektronické stabilizace obrazu. Díky tomu dokáže například vyrovnat křivý horizont ve videu až o 5 °. Funkce videoobraz dovolí při natáčení videa pořídit statickou fotku v rozlišení 20 Mpx. Videoportrét zase umožní nahrávat video s rozmazaným pozadím, tzn. bokeh efektem v reálném čase.

Zvuk obou modelů nechala Motorola vyladit u izraelské společnosti Waves Audio. Vestavěné stereo reproduktory mají vynikat velkou hlasitostí, ale i čistotou projevu. Kvůli poslechu do klasických sluchátek ponechal výrobce i 3,5mm jack. Oba modely podporují 5G konektivitu (Edge+ dokonce na milimetrových vlnách), každý je ale poháněn jiným procesorem. Vlajkový Snapdragon 865 najdeme v Edge+, méně vybavený model se musí spokojit se Snapdragonem 765.

Podobně je odlišená paměť (12 + 256 GB vs. 6 + 128 GB) a baterie (5 000 mAh vs. 4 500 mAh). Vyšší model obsahuje vedle kabelového (18 W) i bezdrátové dobíjení (15 W), má ale i jednu nevýhodu – na rozdíl od základního Edge je pouze single SIM, tedy v provedení pro jedno mobilní telefonní číslo. Novinky běží na Androidu 10, Motorola vzhledem k ovládání na okrajích poprvé používá svoje upravené prostředí My UX.

Výrobce přidává i ukázkové fotografie pořízené modelem Edge+:

U každého modelu je na výběr dvojice barev. Edge+ se bude prodávat ve vínové a šedé za 1 199 eur (cca 33 tisíc korun), Edge v černé a magentě za polovinu ceny, tedy 599 eur (cca 16 500 Kč). Na český trh by měly nové Motoroly dorazit v průběhu května a června. Koncová česká cena se může kvůli kolísajícímu kurzu koruny ještě změnit.

Motorola Edge katalog rozměry a hmotnost: 162 × 71 × 9,3 mm, 188 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 080 × 2 520, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765 (8× Kryo 475, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost cena: