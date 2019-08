Motorola One Action je protáhlý smartphone, který v sobě ukrývá akční kameru

Motorola rozšiřuje portfolio ve střední třídě smartphonů řady One. Přidává nový model Motorola One Action, jehož název je odvozen od „akční kamery“ zabudované přímo do těla telefonu. Zařízení ale nemá nějakou speciální konstrukci, jedná se o tradičně vyhlížející smartphone. Motorola jej prodává za 6 990 Kč.

Podobně jako Sony, nalezla i Motorola zalíbení u ultraširokoúhlých displejů. One Action je (po One Vision) druhým modelem výrobce, jenž používá displej s poměrem stran 21 : 9 a v tomto případě Full HD+ rozlišením. Od toho se odvíjí i fyzické parametry zařízení, které je úzké a protáhlé, což napomáhá lepšímu držení v ruce, ale také snadnějšímu čtení dlouhých mobilních webů bez nutnosti tak častého rolování stránky.

Natáčení i promítání ve filmovém formátu

Tělo telefonu je tentokrát vyrobeno z lesklého plastu připomínajícího sklo. Rám zařízení je pokovený. Čtečka otisků leží na tradičním místě na zádech a obsahuje stylizované logo M. O výkon se stará osmijádrový procesor Exynos 9609 od Samsungu, prodává se varianta 4 + 128 GB. Vnitřní úložiště je typu UFS, což není u smartphonů této cenové kategorie ještě samozřejmostí. Nechybí ani slot na paměťovou kartu, byť je sdílený se sekundární SIM. Baterie nabídne kapacitu 3 500 mAh s možností dobíjení o výkonu 10 W.

Hlavní trojnásobný fotoaparát obsahuje jeden objektiv vyhrazený speciálně pro natáčení videa. Akční kameru připomíná způsobem práce – natáčí totiž video na šířku při držení smartphonu ve svislé poloze. Toho dosáhl výrobce jednoduchým trikem – samostatný senzor věnovaný právě natáčení videa umístil do těla otočený o 90°. Telefon tak stačí při natáčení držet jednou rukou na výšku, k lepším výsledkům také výrazně dopomáhá elektronická stabilizace obrazu. Video lze natáčet i ve „filmovém“ rozlišení 21 : 9, které odpovídá poměru stran displeje.