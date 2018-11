Motorola One dostala aktualizaci na Pie. Má přinést lepší výdrž baterie

Motorola dnešním dnem zahájila aktualizaci svého nejnovějšího smartphonu Motorola One na Android Pie. Nová verze přináší vylepšení známá z deváté verze Androidu. Telefon obsahuje čistou verzi systému a je zařazen do programu Android One.

Android Pie zahrnuje vylepšenou intuitivní navigaci, mód nerušit, nové barevné menu, lepší rozdělení obrazovky a další vylepšení. Aktualizace by měla přinést delší výdrž baterie. Uživatel získá propracovanější Rychlé nastavení, zjednodušené ovládání hlasitosti a intuitivnější způsob správy notifikací.

Softwarové aktualizace lze zkontrolovat v menu Nastavení-Systém-Aktualizace systému. Aktualizace je uvolňována ve vlnách a na všech zařízení Motorola One proběhne podle plánu do konce listopadu.