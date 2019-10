Motorola One Macro vás naučí fotit hodně zblízka. Na Android One ale zapomněla

Nejnovější přírůstek řady One se jmenuje Motorola One Macro a svůj hlavní trumf prozrazuje už v názvu. Kromě 13Mpx hlavního fotoaparátu (f/2) a 2Mpx hloubkového senzoru má makro-fotoaparát, se kterám můžete jít až 5× blíž k objektu než s širokoúhlým objektivem. Zaostří i dva centimetry, což zní slibně, ale výsledek sráží rozlišení pouhé 2 MPx. Podobně to má i Honor 20 Pro:

Telefon nabídne 6,2" IPS displej s HD+ rozlišením (1 520 × 720 px) a kapkovým výřezem pro 8 Mpx selfie kamerku. Hnacím motorem zde bude osmijádrový procesor MediaTek Helio P70 doplněný o 4 GB RAM a 64GB vnitřní úložiště s možností rozšíření paměťovou kartou. Velkou radost udělá také 4 000mAh baterie, kterou dobijete 10W adaptérem v balení. Zachován byl také 3,5mm jack, ovšem postrádat možná budete chybějící NFC.

Ačkoliv telefon v názvu hrdě nese označení One, překvapivě není zařazen do programu Android One. Telefon tedy sice běží na čistém Androidu 9.0 Pie, ovšem rozdíl bude v softwarové podpoře. Slíbený však má update na Android 10 a 2 roky bezpečnostních aktualizací.

Telefon se začne od soboty prodávat v Indii za 9 999 indických rupií, což v hrubém přepočtu činní sympatický 4 000 Kč. Koncem října se model podívá i na další trhy včetně Evropy. Očekáváme tedy, zavítá i do České republiky.