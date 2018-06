Motorola One Power: rýsuje se nástupce Motoroly X4 s čistým Androidem

Lenovo brzy představí další smartphone, tentokrát model s označením Motorola One Power. Díky slůvku One je jasné, že telefon bude součástí iniciativy Android One, tudíž v něm poběží čistý Android přímo od Googlu. Zatím posledním takovým smartphonem od Motoroly byla nedávno testovaná X4, jemuž bude připravovaná novinka rozhodně adekvátním nástupcem.

Nový smartphone se bude moci pyšnit 6,2" displejem s rozlišením Full HD+, který bude v rozích zakulacen, a zřejmě mu nebude chybět ani módní vykrojení. Pod displejem bude umístěno logo Motoroly, to kdybyste snad novinku hned nedokázali rozeznat mezi podobně vypadajícími novodobými smartphony. Přímo porovnávat můžete např. s Lenovem Z5, které má s Motorolou One Power až nebezpečně mnoho společného...

Výkon bude dodávat osmijádrový Snapdragon 636 se 4GB RAM, interní paměť bude 64GB, část z ní však zaberou předinstalované soubory a samotný Android Oreo 8.1. Nevyměnitelná baterie bude mít slušnou kapacitu 3 780 mAh. Na zádech bude připraven duální fotoaparát v kombinaci 12MPx (f/1.8) a 5MPx (f/2.0) snímačů. Kamerka nad displejem bude osmimegapixelová (f/2.2). Cena a datum uvedení na trh jsou nám zatím neznámé, Motorola One Power by se však měla poměrně brzy ukázat i v Evropě.

Předchůdce, Motorola X4, již prošla redakčním testem:

Via Android Headlines