Motorola One Pro bude mít rovnou čtyři fotoaparáty na zádech a čtečku v displeji

Motorola bude pokračovat v zaplňování smartphonů řady One, jež svým názvem odkazuje na používání čistého systému od Googlu a zařazení do programu Android One. Oficiálně byl pro letošní rok představen zatím jen model Motorola One Vision, který už se prodává i na českém trhu. Brzy k němu přibudou další sourozenci.



Motorola One Action bude nižší model s trojitým foťákem a průstřelem v displeji (Zdroj: Androidheadlines.com)

Už dříve na veřejnost unikla podoba modelu Motorola One Action, který se má zařadit pod One Vision. Naopak vyšší model by měl podle zákulisních informací portálu Cashkaro.com přinést vyšší výbavu v čele s hlavním čtyřnásobným fotoparátem. Ten dostane prostor v mírně vystouplém modulu na zádech.



Vyšší model Motorola One Pro přijde hned v několika barvách a bude mít čtyřnásobný fotoaparát (Zdroj: Cahskaro.com)

Zatím není úplně jasné, jak bude Motorola s objektivy pracovat, ale vzhledem k jejich stejné velikosti a uspořádání můžeme usuzovat na podobné pojetí jako u Nokie 9 Pureview. Další předností smartphonu Motorola One Pro bude 6,2palcový OLED displej a přímo do něj integrovaná čtečka otisků. K představení novinky by mělo dojít v nejbližších týdnech.