Motorola One Vision je další „nudle“ na trhu. Má příjemně úzké tělo a displej 21 : 9

Český trh je jedním z prvních na světě, kde se začala prodávat nová Motorola One Vision. Stylový smartphone střední třídy vyniká zejména protáhlým displejem 21 : 9. Tento poměr stran jako první adoptovalo u svých letošních Xperií japonské Sony, americká značka ve vlastnictví čínského Lenova jej následuje. Na výběr je modrá nebo hnědá barva, telefon se prodává v konfiguraci 4 + 128 GB a stojí 7 790 Kč.

Díky úzkému tělu se telefon opravdu příjemně drží v ruce – ukazuje se, že pro pohodlnou manipulaci v dlani není ani tak klíčová tloušťka zařízení, nebo jeho výška, ale právě šířka. Skleněná záda jsou mírně zakřivená k okrajům směrem ke kovovému rámu. Full HD+ IPS displej s úhlopříčkou 6,3 palce a průstřelem na 25Mpx selfie kameru v levém horním rohu je naopak rovný a má dobré pozorovací vlastnosti.

Bonusy ve střední třídě

Výrobci nezapomíná na užitečné drobnosti, kvůli kterým si mnozí uživatelé Motorolu oblíbili a které ve střední třídě u konkurence zdaleka nejsou samozřejmostí – tedy například funkci NFC, zachovaný 3,5mm jack, FM rádio, duální Wi-Fi, rychlé kabelové dobíjení TurboPower s výkonem 15 W nebo optickou stabilizaci u fotoaparátu. Ten má hlavní senzor s rozlišením 48Mpx a vylepšené noční snímání.

Motorola One Vision obsahuje čistý Android 9 Pie a je zařazena do programu Android One. Výrobce přidává navíc pouze svoji aplikace Moto akce s některými gesty pro ovládání, které Android sám o sobě neobsahuje. Výrobce garantuje tři roky bezpečnostních a dva roky funkčních aktualizací, tedy do Androidu R.