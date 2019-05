Motorola One Vision uniká na tiskových snímcích. Brzy se podívá i do Česka

Motorola o sobě dala naposled vědět začátkem února, když představila novou generaci smartphonů střední třídy Moto G7. Ta sází na známý konzervativní design a vyváženou výbavu s příznivými cenovkami. Nyní americká značka ve vlastnictví čínského Lenova chystá i něco pro ty, kdo preferují módní design s bezrámečkovým displejem.

Portál Winfuture.de zveřejnil tiskové fotografie a parametry výbavy smartphonu Motorola One Vision, o kterém se spekuluje už téměř půl roku jako o Motorole P40. Tento název ale výrobce použije patrně pouze pro čínský a několik dalších asijských trhů.

Na cestě do ČR

V Evropě se Motorola One Vision objeví jako nástupce loňského modelu One. Zařadí se do střední třídy, o příčku výš než nejvyšší model rodiny G7 – Moto G7 Plus. Těšit se můžeme na 6,3palcový bezrámečkový Full HD+ IPS displej s průstřelem pro 25Mpx selfie kameru, hlavní duální fotoaparát 48 + 5 Mpx, procesor Exynos 9609 od Samsungu, paměť 4 + 128 GB, baterii s kapacitou 3 500 mAh a čistý Android 9 Pie.

Motorola One Vision se objeví v prodeji v nejbližších dnech, přičemž středoevropský region by měl podle našich informací patřit mezi první, kde bude novinka uvedena. Na výběr bude modrá a bronzově hnědá varianta. Cenu výrobce oznámí v nejbližších dnech, odhadujeme ji na 8 tisíc korun.