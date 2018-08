Motorola One: Za 7 599 Kč dostanete tři roky čistého Androidu přímo od Googlu

Motorola představila stylový smartphone One a jak jméno napovídá, spadá do projektu Android One, což pro uživatele znamená čistý Android a rychlé aktualizace. Telefon tak vybočuje mimo tradiční smartphony Motoroly, což dokazuje i absence doplňků Moto Mods. Telefon má kovové tělo se skleněnými zády a bezrámečkový design ve stylu Apple iPhone X.

Obrazovka nabídne úhlopříčku 5,9" s HD+ rozlišením a protáhlým poměrem stran 19:9. O výkon se zde postará osmijádrový procesor Snapdragon 625 a 4 GB operační paměti. K fotografování má posloužit duální fotoaparát s rozlišením 13Mpx, doplněný o 8Mpx čelní kamerku. Vestavěná baterie postačí na celodenní výdrž a rychlé dobíjení, při kterém 20 minut na nabíječce vystačí telefonu na 6 hodin provozu. O více hardwarových specifikací se bohužel Motorola nepodělila.



Takhle novinka vypadá v reálu.

Tento telefon je totiž hlavně o softwaru. Zmíněná účast v programu Android One telefonu poskytuje čistý systém s garantovanými aktualizacemi po dobu tří let přímo od Googlu, neomezené úložiště v aplikaci Google Fotky, či další služby jako je Google Assistant či Google Lens pro. Telefon je rovněž garancí brzkého přechodu na operační systém Android 9.0 Pie a za rok se s ním počítá i pro Android Q.

Motorola One přijde také na český trh v říjnu za 7 599 Kč.

Novou Moto jsme si prohlédli na berlínském výstavišti: