Motorola One Zoom zvládne až pětinásobné přiblížení. Překvapit má i cenou

Do startu veletrhu IFA 2019 v Berlíně zbývá jen několik dní a internet se hemží úniky produktů, kterou budou v rámci tohoto veletrhu představeny. Mezi nimi bude také Motorola One Zoom – smartphone vyšší střední třídy se čtyřnásobným fotoaparátem.

Díky únikům redaktora německého portálu Winfuture.de Rolanda Quandta máme už nyní jasnou představu o vzhledu tohoto zařízení. Prodávat se bude hned v několika barvách, mezi nimi i zajímavé fialové barvě. Designovou zajímavostí bude prosvětlené logo „M“ na zádech, které bude fungovat zároveň jako notifikační dioda.

Fotoaparát sestávající ze čtyř objektivů bude používat primární 48Mpx senzor a díky soustavě čoček bude umět trojnásobný optický nebo pětinásobný hybridní zoom. Dva ze čtyř objektivů budou hardwarově (opticky) stabilizované. Zařízení má pohánět čipset Snapdragon 675, doprovázet jej bude 4 + 128 GB paměti. AMOLED displej s Full HD+ rozlišením bude obsahovat vestavěnou čtečku otisků.

Otazníky panují nad tím, zda bude Motorola One Zoom zařazena do programu Android One. Příslušnost k rodině One by tomu nasvědčovala, na druhou stranu na snímcích vidíme předinstalované aplikace od Amazonu včetně hlasové asistentky Alexy, což by asi u Googlu, jenž má svého vlastního Asistenta, úplně neprošlo.

Lákavá má být každopádně prodejní cena novinky, která má začínat na 399 eur (cca 10 300 Kč). Moudřejší budeme po tiskové konferenci Motoroly, která proběhne ve čtvrtek 5. září od 19:30 hodin.