Motorola pořád ví, jak dělat top telefony. Edge+ je osobitá špička, která před uvedením stačila zlevnit

Motorola zhruba před měsícem představila z hlediska vlastní budoucnosti nesmírně důležitý model Motorola Edge+. Jedná se o smartphone s nejvyšší možnou výbavou, díky kterému se tradiční americká značka (ve vlastnictví čínského Lenova) opět stává „plnoformátovým“ výrobcem – tedy takovým, který pokrývá všechny cenové kategorie.

Pokud nepočítáme modely ze schizofrenního období „Lenovo Moto“, kdy mateřská firma tak trochu nevěděla, co si s Motorolou počít, tak poslední vlajkový model přímo pod tradičním názvem byl vydán v roce 2011. Už tehdy se Američané pokusili vytěžit slavné „žiletkové“ jméno a vydali Razr XT910 (dobová recenze zde). Tehdy to ovšem nebylo véčko, ale smartphone klasické konstrukce s na tehdejší dobu opravdu štíhlým profilem.

V mezidobí ale Motorola vydávala hlavně smartphony střední třídy. Velmi dobré jméno si vybudovala na řadě G počaté v krátké epoše vlastnictví Googlem. Naopak modulární řada Z připravená už s Lenovem v zádech byla po několika letech v podstatě ukončena – pouze ve Spojených státech se doprodává jinde neuvedený model Z4. Základem novodobého portfolia se stala řada One, postavená původně na telefonech zařazených do programu Android One. Masové prodeje dnes tvoří i nižší řady E a G.

Tahová gesta a skvělý displej

Výkladní skříní je reinkarnovaný véčkový Razr s ohebným displejem a nově také modely nejvyšší řady klasické konstrukce Edge a Edge+. Motorola tak už může nabídnout produkt i opravdu náročným zákazníkům. Motorola Edge+ má špičkové parametry, které nalézáme i u nejvyšších modelů konkurence. Nešetřilo se na ničem a telefon dokonce podporuje i 5G sítě, což je pro českého zákazníka zatím trochu zbytečný luxus. Telefony s cenovkou nad 20 tisíc se ale nekupují na rok, takže je to spíš investice do budoucna.

Nová Motorola Edge+ je snad první telefon, na kterém se nám zamlouvá zakřivený (tzv. „vodopádový“) displej. Kromě perfektních zobrazovacích vlastností 90Hz Full HD+ OLED panelu tady má zakřivení i své opodstatnění – výrobce do svého svižného a lehkého prostředí My UX nad Androidem 10 přidal tahová gesta po hraně telefonu, kterými procházíte prostředím, vysouváte roletu s notifikacemi nebo šuplík s aplikacemi a celé je to velmi intuitivní a návykové. Konečně máme pocit, že někdo nechtěl přes hranu přetékající obrazovku jenom na efekt.

Telefon je díky Snapdragonu 865 opravdu výkonnou bestií, spolu s rychlými paměťmi 12 GB LPDDR5 a 256 GB UFS 3.0 bude podle našich odhadů brzy kralovat výkonnostním žebříčkům nejrůznějších benchmarků. Škoda pouze ústupku 5G konektivitě, kvůli které výrobce raději zahodil funkci Dual SIM. Snapdragon 865, resp. s ním párovaný modem X55 má totiž zatím problém s udržením dvou SIM na příjmu, pokud je jedna z nich připojena k 5G. To je spíše věc Qualcommu a je otázkou, zda by šla napravit softwarově. Motorole se každopádně u modelu Edge+ na řešení zkrátka nechtělo čekat, a tak jej uvedla jako Single SIM. Bezplusová Motorola Edge ale Dual SIM umí (zatím jen na 4G).

Cenovka nižší o pět tisíc

Dalším působivým parametrem je kapacita baterie 5 000 mAh. Tuto hodnotu má z klasických vlajkových lodí konkurence pouze Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Motorola Edge+ umožní rychlé kabelové i bezdrátové dobíjení, i když ne tolik výkonné, jako umí například některé čínské značky. Zde je maximem technologie Turbo Power 18 W přes kabel a 15 W bezdrátově. Baterie se dobíjí přes USB-C konektor (verze 3.1), ale výrobce nezapomněl ani na pro mnohé stále nepostradatelný 3,5mm jack. V tomto směru se může zase poměřovat s telefonem Sony Xperia 1 II.

Hodně se očekává od hlavního fotoaparátu, který má viditelné tři čočky a k nim přidává ToF (Time of Flight) senzor, jenž v podstatě nahrazuje čtvrtý objektiv, který by jinak mohl snímat hloubku ostrosti. Primární senzor má aktuálně nejvyšší existující komerční rozlišení 108 Mpx a dokáže skládat 4 obrazové body do jednoho fyzicky většího. Druhý objektiv (senzor 16 Mpx) obstará širokoúhlý záběr nebo makro, třetí teleobjektiv (nad 8MPx senzorem) umí třikrát opticky přiblížit scénu. Fototest DXOMARK přidělil foťáku Motoroly Edge+ 113 bodů, což se ve srovnání se 128 body Huawei P40 Pro může zdát jako výrazně horší výsledek, ale jako zklamání fotoaparát rozhodně nevnímáme, byť jsou disciplíny (HDR, portréty, zoom), které konkurence zvládá lépe. Podrobně se budeme fotoaparátu i dalším vlastnostem telefonu věnovat v připravované recenzi.

V rámci prvních dojmů na nás Motorola Edge+ působí jako velmi zdařilý osobitý a poctivý telefon, který si vás získá hlavně svým designem, hlasitým plným zvukem z reproduktorů, OLED displejem a ovládáním na hraně panelu. Velmi praktická bude odhadem dvoudenní výdrž. Trochu zamrzí chybějící funkce Dual SIM, naproti tomu 5G zatím nevyužijeme. Zajímavý je i cenový vývoj – původně měla jít novinka do prodeje za 33 tisíc korun, což by byla poměrně hodně odvážná cenovka. Naštěstí se ale cenu ještě před uvedením do prodeje podařilo tuzemskému zastoupení upravit na mnohem příznivějších 27 990 Kč.