Motorola představila podzimní novinky. Zaměří se na výkon, baterii a fotoaparát

Motorola na včerejší online tiskové konferenci představila portfolio smartphonů střední a nižší třídy pro druhou polovinu letošního roku. Nabídku tuzemských obchodů obohatí Motorola Moto G9 Plus, Motorola Moto E7 Plus a nějakou dobu už je v prodeji Motorola Moto G9 Play.

U všech modelů se výrobce zaměřuje hlavně na výkon, který reprezentuje výhradně Qualcomm se svými čipsety Snapdragon, dále na fotoaparát s kvalitními senzory a baterii s vysokou kapacitou. Ve všech třech novinkách tak shodně najdeme 5 000 mAh. Motorola utužuje i spolupráci s Googlem a všechny telefony vybavila zvláštním tlačítkem pro ovládání Google Asistenta.

Moto E7 Plus má za úkol dostat do téměř nejnižší cenové hladiny pokročilejší fotoaparát, což se jí s duálním snímačem obsahující 48Mpx primární senzor podařilo. Druhý objektiv slouží pro snímání hloubky ostrosti. 6,5palcový IPS displej vystačí s HD+ rozlišením. Tělo je plastové, ale i tak váží zhruba 200 gramů. Je to daň za baterii s vysokou kapacitou 5 000 mAh.

Telefon běží na novém procesoru nižší třídy Snapdragon 460 od Qualcommu a obsahuje 4 + 64 GB paměti. Čtečka otisků leží na tradičním místě na zádech. Nechybí 3,5mm jack, baterie se nabíjí bohužel přes starší microUSB konektor. Ani funkci NFC v této cenové hladině Motorola nenabídne. Moto E7 Plus bude v prodeji v modré a oranžové barvě za 3 999 Kč.

Motorola Moto E7 Plus katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 9,2 mm, 200 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 460 (8× Kryo 240, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 55 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Moto G9 Play je velikostně obdobná jako E7 Plus, ale zpracování zad už je prémiovější, ačkoli jde stále o plast. Smartphone se opět spoléhá na 6,5palcový IPS displej s HD+ rozlišením a kapkovitým výřezem pro přední kameru. Čtečka otisků leží v tradičním místě na zádech. Telefon běží na novém procesoru Snapdragon 662, připraveno je 4 + 64 GB paměti s možností rozšíření microSD kartou.

Hlavní foťák obsahuje trojici objektivů a primární senzor s rozlišením 48 Mpx. Primární čočka má světelnost f1.7, druhý a třetí objektiv slouží pro snímání hloubky ostrosti, respektive makrosnímky. Dobíjení 5 000mAh baterie probíhá pomocí USB-C konektoru, podporován je maximální dobíjecí výkon 15 W. Nechybí ani 3,5mm jack a tentokrát se nezapomnělo ani na NFC. Moto G9 Play už je v prodeji v zelené barvě za 4 999 Kč, součástí balení jsou i bezdrátové špunty Moto Buds.

Motorola Moto G9 Play katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 9,2 mm, 200 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 662 (8× Kryo 260, 2 GHz, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 61 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Moto G9 Plus je nejvyšší z nově představených podzimních modelů a Motorola si od něj hodně slibuje. Obsahuje velký 6,8palcový Full HD+ IPS displej s malým rohovým průstřelem na selfie kameru. Výkon zařízení dodává procesor Snapdragon 730G. Z hlediska paměti bude připraveno 4 + 128 GB s možností rozšíření microSD kartou. Baterie se známou kapacitou 5 000 mAh se nabíjí přes USB-C konektor, podporováno je rychlé dobíjení 30 W, a to přímo adaptérem v balení.

Zadní fotoaparát je čtyřnásobný s rozlišením 64 + 8 + 2 + 2 Mpx. Další objektivy slouží pro široký záběr, makrosnímky (ostření od 2,5 cm) a měření hloubky ostrosti. Moto G9 Plus patří k větším a těžším telefonům, v pase měří 9,7 mm a váží 223 gramů. Čtečka otisků je součástí bočního odemykacího tlačítka. Dodává se jako Dual SIM, obsahuje také technologii NFC pro bezkontaktní platby a dokonce i FM rádio. V prodeji bude modrá a zlatá barva za velmi konkurenční cenovku 5 999 Kč.