Motorola přichystala léto plné novinek. V Česku rozšiřuje nabídku o tři modely

Motorola v těchto dnech uvádí na český trh hned tři nové modely smartphonů, které firma globálně představila v uplynulých týdnech. Všechny patří do střední třídy, ačkoli nejvyšší z nich podporuje dokonce 5G konektivitu. Výrobce se u všech modelů soustředí zejména na dobrý výkon, silnou baterii a kvalitní fotoaparát. Česká republika má výhodu, že je v rámci Evropy jednou z prvních zemí, kde jsou všechny novinky uvedeny.

Jako první ze tří novinek byla ve světě představena Motorola Moto G Pro. Tento model je koncipován jako pracovní telefon, obsahuje stylus a jako jediný z trojice je zařazen do programu Android One garantující budoucí upgrade na Android 12 a také pravidelné měsíční bezpečnostní záplaty. Jde o obdobu ve Spojených státech uvedené Motoroly G Stylus, proti ní ale nabízí NFC a také větší porci paměti 4 + 128 GB. Telefon už je v prodeji za 7 999 Kč.

Dotykové pero umožní pohodlnější editování fotografií, zapisování poznámek, náčrt kreseb, kopírování a vkládání textu nebo označení plochy k vytvoření snímků obrazovky. Stylus se vkládá přímo do těla telefonu a je mu přizpůsoben software telefonu. Když ho vytáhnete ze šachty, můžete rovnou psát v aplikaci Moto Note, aniž byste museli telefon odemykat.

Motorola Moto G Pro katalog | preview rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 9,2 mm, 192 g

displej: 6,4", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 300, 397 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 665 (8× Kryo 260, 11nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Nejstylovější ze všech tří nově uváděných modelů je Motorola One Fusion+. Telefon obsahuje výsuvnou selfie kameru, takže displej není rušen žádným výřezem nebo průstřelem. Po designové stránce je zajímavá hlavně bílá verze, která má bílé, případně stříbrné všechny prvky včetně rámečku okolo displeje na přední straně. Novinka se prodává s pamětí 6 + 128 GB za 7 999 Kč.

Výrobce akcentuje hlavně baterii s vysokou kapacitou 5 000 mAh, relativně výkonný procesor Snapdragon 730 a čtyřnásobný zadní fotoaparát. Vadou na jinak vyvážené výbavě je absence NFC. Důvodem je fakt, že model byl vyvíjen primárně pro indický trh, kde bezkontaktní platby zatím zřejmě nejsou prioritou. Telefon běží na Androidu 10 s vlastní lehkou nadstavbou My UX.

Motorola One Fusion+ katalog | preview rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 9,6 mm, 210 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 340, 396 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 2MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 59 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Nejvyšší ze tří uváděných novinek je Motorola Moto G 5G Plus. Jde o jedno z cenově nejdostupnějších zařízení s 5G konektivitou, která pro náš trh zatím není klíčová, ale i pokud si tuto část výbavy odmyslíme, má model co nabídnout – např. 6,7palcový Full HD+ displej s podporou HDR10 a 90Hz obnovovací frekvencí. Novinka půjde do prodeje v nejbližších několika dnech za 9 999 Kč.

Telefon využívá výpočetní výkon procesoru Snapdragon 765 a 5G modem Snapdragon X52. Na náš trh se bude dodávat vyšší ze dvou existujících paměťových variant 6 + 128 GB. Čtečka otisků našla místo na boční hraně a po odemknutí telefonu funguje zároveň jako praktický dotykový panel pro vyvolání nabídky se zkratkami. Jedná se tak o jakousi obdobu poklepání na zahnutý okraj displeje u Motorol řady Edge.

Motorola Moto G 5G Plus katalog rozměry a hmotnost: 168 × 74 × 9,0 mm, 207 g

displej: 6,7", kapacitní LTPS LCD, 1 080 × 2 520, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 69 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává