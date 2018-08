Motorola Razr by se mohla vrátit jako skládací smartphone. Patent naznačuje řešení

Dnešní doba přeje nejrůznějším retro návratům a Motorola Razr svého času byla legendou. Americký výrobce vlastněný čínským Lenovem se tak zřejmě seriózně začal zabývat, jak kdysi oblíbenou žiletku oživit. Firma zřejmě nechce jít úplně stejnou cestou jako finský HMD Global, jenž dnes vyrábí telefony Nokia a některé legendární modely (3310, 8110) přivedl zpět v prakticky nezměněné podobě hloupých telefonů.

Žiletka od Motoroly by se mohla vrátit jako smartphone, a to rovnou jako skládací. Vzhledem k tomu, že původní Razr byl véčko, je to poměrně chytrý způsob, jak spojit původní konstrukci, ale vměstnat do ní plnohodnotný moderní smartphone. Pokud se Motorole něco takového opravdu podaří vyrobit, mohl by to být skutečný hit.

Nákresy patentu řešícího skládací konstrukci zveřejnil nizozemský portál Mobielkopen. Ve sklapnutém stavu by telefon připomínal někdejší Razr. Ten byl proti dobovým véčkům poměrně krátký a zejména výrazně širší. Tyto proporce by se mohly pro smartphone hodit – po rozložení by displej mohl mít poměr stran 2 : 1, nebo ještě protáhlejší.

Samotný panel by byl potom flexibilní a ve svém středu by se ohýbal. Patent tedy nepočítá s přeložením displeje jako listu papíru, ani s mnohem jednodušším řešením dvou oddělených displejů na obou půlkách konstrukce, které používá např. ZTE u modelu Axon M. Kdy a zda vůbec Motorola takto koncipovaný telefon představí, není v tuto chvíli jasné.

Koncept chytrého véčka s flexibilním displejem od TechConfigurations: