Motorola Razr je naživo krásná. Slabší hardware řešit nebudete, evropskou cenu možná ano

Motorola dnes v Londýně napodruhé, tentokrát evropským novinářům, představila nejnovější vlajkový model a svůj první smartphone s flexibilním displejem Motorola Razr. Novinku jsme měli možnost krátce vyzkoušet a nasbírat tak první reálné dojmy. Zároveň jsme se dozvěděli také cenu stanovenou pro evropské trhy. Proti té americké se poněkud navýšila.

Telefon má za úkol jednak odkazovat na 15 let starou legendární „žiletku“ s leptanou klávesnicí, jednak má přinést flexibilní displej do mnohem kompaktnějšího formátu, než dosud činila konkurence. Obojí se výrobci podařilo. Razr se skládá podél horizontální osy a ve složeném stavu má tvar blízký čtverci o velikosti poloviny běžného současného smartphonu.



Srovnání s původním Razrem (v růžové barvě) se přímo nabízí. Nová generace je o něco širší a místo leptané klávesnice obsahuje jednolitou plochu flexibilního displeje

Tvary inspirované původním Razrem jsou patrné hned na první pohled – ať už je výrazná brada nebo třeba boční profil otevíracího flipu. Za ten se považuje vrchní část zařízení bez brady. V otevřeném stavu je telefon stejně velký jako dnešní běžné smartphony, jeho flexibilní P-OLED displej se rozprostírá na úhlopříčce 6,2 palce. Protože se skládá přesně uprostřed, při složení se telefon zmenší skoro na polovinu a je opravdu kompaktní.



Výrobce si dokonce připravil vzpomínkové retro menu. Grafika na displeji připomíná starou tlačítkovou klávesnici, horní polovina v tomto módu nereaguje na dotyky. Pokud se prokliknete do nějaké nabídky, zobrazí se opět Android

Hlavní technologickou výzvou byl pro výrobce kloub zařízení, pod kterým se ohýbá displej. Na vývoji Motorola úzce spolupracovala s mateřským Lenovem a kloub nechala vyrobit z nerezové oceli. Panel Motorole dodává údajně více různých výrobců, přesněji je ale zástupci firmy nespecifikovali – spekuluje se zejména o čínských producentech BOE a TCL. Výrobce přesně neuvedl, kolik složení a rozložení panel vydrží, ale má to být dostatečný počet na běžnou „délku života“ dnešních telefonů, tedy asi 2 až 2,5 roku.

Když má design absolutní prioritu

Zajímavá je kombinace materiálů, které telefon obsahuje. Vedle ohebného panelu, který v podstatě připomíná silnější fólii, zde najdeme skleněnou vnější přední část se sekundárním OLED displejem, plastová vroubkovaná záda s logem M a bradu se čtečkou otisků a již zmiňovaný ocelový kloub. Vše krásně lícuje a ladí k sobě. Ani hmotnost zařízení lehce přes 200 gramů není nějak přehnaná.



Na tomto snímku je dobře vidět, jak Motorola displej ohýbá. Při sevření úhlu zhruba 30 stupňů vytvoří fólie výduť, aby nedošlo k jejímu zarýhnutí a tím pádem možnému poškození zobrazovací vrstvy. Při menším sevření už panel pohasíná a „díru“ zakryjí okraje telefonu.

Motorola na rovinu řekla, že u konstrukce Razru všechno podřídila designu. Pokud tedy ve výbavě najdeme nějaké kompromisy, je to proto, že s jinými komponentami by telefon nebyl tak lehký, štíhlý nebo zkrátka hezký. Anebo by také mohl být ještě dražší. Z našeho pohledu by jediným slabším místem mohla být pouze baterie s kapacitou 2 500 mAh a také nutnost použít eSIM, a tím pádem tak být v používání odkázán na konkrétní operátory.



Prodejní balení bude exkluzivní a může posloužit i jako stojánek na rozevřený telefon. Součástí budou i zcela bezdrátová sluchátka (telefon nemá 3,5mm jack), která pro Motorolu naladil Denon

Zběžně jsme mohli vyzkoušet také fotoaparát. Ten je 16Mpx s jednou čočkou o světelnosti f1.7. Při dobrém osvětlení s ním žádné potíže nebudou, v interiéru a za horšího světla už se detaily ztrácejí a také častěji dochází k rozmazání snímků. Firmware fotoaparátu ale na vystavených kusech ještě nebyl finální a výsledné snímky mohou být při uvedení do prodeje lepší.



S novým Razrem jsme pořídili několik zkušebních fotografií. Finálně je ale nehodnotíme, protože firmware fotoaparátu se do startu prodeje může ještě vylepšit

Motorola u nového Razru sází na nostalgii spojenou se svojí 15 let starou legendou, zároveň ale přináší stále velmi ojedinělou a progresivní technologii flexibilního displeje, kterou řeší jinak než konkurence v podání Samsungu a Huawei. O něco slabší hardware, než mají vlajkové smartphony běžné konstrukce, není na překážku. Stejně jako kdysi je i nový Razr zejména stylový a designový telefon. Zamrzí pouze evropská cena, která se proti té americké (1 500 dolarů) výrazně navýšila. Pro Evropu si výrobce novinku cení na 1 599 eur, tedy asi 41 tisíc korun. Do prodeje na našem trhu půjde nejspíš až v roce 2020.