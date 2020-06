Motorola Razr už je vedle O2 i u dalších prodejců. Jak do ní dostat eSIM?

Motorola Razr je vskutku pozoruhodný telefon. Je to jedno ze dvou véček s ohebným displejem, která se dají koupit na českém trhu (druhý je Samsung Galaxy Z Flip). Donedávna byl telefon dostupný pouze u operátora O2, nyní už ho ale zakoupíte u dalších oficiálních prodejců, např. Alza, Mobil Pohotovost, Datart, Electro World, Mall, TS Bohemia a dalších. Doporučená koncová cena zůstává na 39 999 Kč. K dostání je černá barva, v nejbližších týdnech ale dorazí i ve zlaté variantě.

Specifikem tohoto telefonu je eSIM jakožto jediná forma konektivity do mobilní sítě operátora. Slot na klasickou SIM kartu v telefonu nenajdeme. A tak je po nákupu telefonu ještě nutné provést jednoduchou operaci nazvanou „nahrání eSIM“. Můžete si to představit tak, že místo vložení fyzické plastové SIM karty nahrajete do telefonu její údaje pouze softwarově a vše poté bude fungovat, jak jste zvyklí.

Za minutu hotovo

Výhodou je, že standardizovanou eSIM dnes dokážou vystavit všichni tři velcí operátoři T-Mobile, O2 i Vodafone. U virtuálů to ovšem může být problém, takže výběr operátora s Motorolou Razr může být mírně zúžen. Na prodejně operátora, přes infolinku nebo online zažádáte o eSIM, operátor na ní nastaví vybraný tarif a poté vám eSIM odešle domů, nebo si pro ni přijdete opět na prodejnu.



SIM kartu k nahrání do eSIM od operátora obdržíte ve formě papírové kartičky s QR kódem

Samotnou eSIM fakticky nedostanete, protože to je čip vložený do telefonu, který nelze uživatelsky nijak vyjmout. Takže v praxi obdržíte pouze profil se svým číslem a tarifem, který na eSIM nahrajete. Přijde vám ve formě malé papírové kartičky s QR kódem, hesly PIN a PUK a sériovým číslem. Kartičku pak do telefonu velmi jednoduše naskenujete. K tomuto úkonu je potřeba připojení přes Wi-Fi.



Postup nahrání SIM karty do telefonu s eSIM je jednoduchý

V hlavní nabídce nastavení vyberete položku Síť a internet, dále Mobilní síť. Automaticky naběhne stránka Stažení SIM karty a poté už budete pouze následovat pokyny v průvodci. Po zobrazení okna s průhledem fotoaparátu naskenujete QR kód z kartičky a po potvrzení se zhruba do minuty aktivuje eSIM karta s vaším číslem v Motorole Razr. Přihlásíte se PIN kódem z kartičky a je hotovo. Pokud se později rozhodnete přenést číslo z eSIM karty do jiného telefonu vybaveného eSIM, stačí profil odebrat opět v Nastavení – Síť a internet –Mobilní síť – Rozšířená nastavení – Vymazat SIM kartu.