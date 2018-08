Motorola také napeče koláče. Víme, pro které modely

Update smartphonů na nejaktuálnější verzi Androidu 9.0 Pie si nemůže nechat ujít ani Motorola, tedy jeden z výrobců, který do systému zasahuje jen minimálně a mnoho svých modelů zapojuje i do programu Android One, jenž garantuje rychle dostupné aktualizace vždy od samotného Googlu.

Také u Motoroly platí, že upgrady na novou verzi systému se budou týkat pouze modelů vyšších tříd a v historii bohužel nepůjdou zpátky dál než maximálně o jeden rok. Majitelé předloňských vlajkových lodí, ale ani loňských zařízení střední třídy řady Moto G5, už koláč neochutnají. Zde je seznam plánovaných zařízení:

Konkrétní časový rámec aktualizací výrobce nespecifikoval, v případě zájmu ale můžete plány aktualizací sledovat přímo na stránkách Motoroly, kde zadáte konkrétní model a zobrazí se všechny aktuálně dostupné údaje.

Jaké jsou nejdůležitější novinky v Androidu 9?