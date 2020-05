Motorola uvádí první mobil se stylusem. Moto G Pro má posloužit pro práci i zábavu

Smartphony se stylusem jsou prakticky okrajovou záležitostí – jediný, kdo udržuje stálé portfolio těchto specializovaných zařízení, je Samsung s řadou Galaxy Note. Motorola se rozhodla, že tento segment také vyzkouší a představila svůj první smartphone se stylusem Moto G Pro. Do prodeje v Evropě půjde novinka během června za předpokládanou cenu okolo 8 tisíc korun.

Dotykové pero umožní pohodlnější editování fotografií, zapisování poznámek, náčrt kreseb, kopírování a vkládání textu nebo označení plochy k vytvoření snímků obrazovky. Stylus se vkládá přímo do těla telefonu a je mu přizpůsoben software telefonu. Když ho vytáhnete ze šachty, můžete rovnou psát v aplikaci Moto Note, aniž byste museli telefon odemykat.

Po stránce výbavy představuje telefon typickou střední třídu. Obsahuje 6,4palcový Full HD+ IPS displej, procesor Snapdragon 665, 4 + 128 GB paměti a baterii s kapacitou 4 000 mAh. Nechybí NFC a 3,5mm jack. Trojitý hlavní fotoaparát s primárním 48Mpx senzorem obsahuje jednu čočku speciálně věnovanou natáčení videa. Senzor je v telefonu pootočen o 90 ° a podobně jako u modelu Motorola One Action lze natáčet videa při držení telefonu na výšku (tzv. režim „akční kamery“). Telefon běží na Androidu 10 a je zařazen do programu Android One.