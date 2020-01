Motorola vydává instruktážní video, jak se starat o Razr. Start prodeje se blíží

Zahájení prodeje jednoho z nejočekávanějších smartphonů se blíží. Véčková Motorola Razr s ohebným displejem se po zhruba dvou měsících odkladů konečně dostane k zákazníkům. Přednost mají podle očekávání ti domácí – tedy ze Spojených států – a to u jednoho z tamních největších operátorů Verizon Wireless.

Američané si mohou smartphone předobjednat buď za plnou cenu 1 500 dolarů bez daně (cca 34 400 Kč), anebo telefon splácet během dvou let spolu s tarifem od Verizonu za 62 dolarů měsíčně po dobu dvou let. Dodávka k prvním zákazníkům by měla proběhnout 14. února. Zájemci za oceánem si budou muset ještě počkat – evropskou premiéru smartphonu očekáváme na veletrhu MWC 2020 v Barceloně.

Motorola při této příležitosti vydala nové video, ve kterém budoucí zákazníky seznamuje se specifiky používání zařízení s ohebným displejem. Upozorňuje například na to, že na displej nemáte lepit žádnou fólii, nebo že do něj nemáte píchat ostrými předměty. Zároveň připomíná, že displej je navržen k ohýbání a tudíž vybouleniny nebo vlnky na zobrazovací ploše neznamenají vadu, nýbrž vlastnost.