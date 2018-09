Motorola začne brzy prodávat svůj první smartphone s výřezem. Slibuje aktualizaci na Android Q

První smartphone Motoroly s výřezem displeje se jmenuje Motorola One a brzy se začne prodávat také na českém trhu. Do obchodů zamíří v první polovině října za 7 599 Kč. Slovo „One“ v názvu odkazuje na použití čistého operačního systému od Googlu a zároveň zařazení do programu Android One. Výrobce slibuje update postupně až na Android Q (do prodeje půjde s Oreem) a bezpečnostní aktualizace do roku 2021.

Motorolu One jsme si prohlédli na veletrhu IFA v Berlíně:

IPS obrazovka nabídne úhlopříčku 5,9" s HD+ rozlišením a protáhlým poměrem stran 19 : 9. O výkon se stará osmijádrový procesor Snapdragon 625, dále v zařízení najdeme 4 GB operační paměti a 64GB vnitřní úložiště. K fotografování slouží duální fotoaparát s rozlišením 13Mpx, doplněný o 8Mpx čelní kameru. Vestavěná baterie disponuje kapacitou 3 000 mAh a podporuje rychlé 15W dobíjení Turbopower.