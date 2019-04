Musk přirovnal Roadster k obleku marvelovského Ironmana. Slibuje rozšířenou realitu a 10 raket

Elektromobily Tesla jsou často označované za smartphony mezi auty – obojí pohání baterie, obojí má velký displej, haldu senzorů a technologií. Připravovaný sportovní model Roadster toto přirovnání posune na vyšší level – místo kliky má dotykovou plošku, po které stačí přejet prstem. Jak to funguje, na akci Tesla Autonomy Day natočil Hamid Shojaee.

A little video of the @Tesla roadster. #AutonomyDay pic.twitter.com/kp09GjBWN4