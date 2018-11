My Skin Track UV: Velký jako knoflík, bez baterie a stejně předá informace o UV záření do mobilu

Kosmetická firma L’Oréal představila malý kolíček My Skin Track UV, který měří ultrafialové záření (UVA i UVB) a svému uživateli tak dokáže říct, jak dlouho ještě může být bez rizika na sluníčku. Zajímavé je, že zařízení o velikostní knoflíku (průměr 12mm) nepotřebuje baterii, energii dodává integrovaný solární panel. Mobily ani hodinky senzory UV záření nemají třeba i z toho prostého důvodu, že nejsou při běžném nošení trvale vystaveny okolnímu světlu.

Novinku si však upevníte na vnější oděv, takže je výhled zajištěn dostatečně. Vnitřní paměť pojme data za tři měsíce měření, výstupní informace jsou kompatibilní s platformou Apple Health. Pro snadné párování s mobilem se vešla také NFC anténa, celé pouzdro je dokonale vodotěsné.

Kromě toho připravil L’Oréal i vlastní aplikaci, která dokáže zobrazovat nejen data v reálném čase, ale také informace o dalších faktorech o životního prostředí, jako je znečištění, pyly, teplota a vlhkost. Na základě těchto dat poskytuje program informace, osobní tipy a doporučení týkající se péče o pleť, které mohou pomoci zlepšit zdraví pokožky.

Kolíček My Skin Track UV se začal exkluzivně prodávat v Apple Store ve Spojených státech za 60 dolarů, což je v přepočtu asi 1 800 Kč. Aplikaci k němu lze stáhnout z App Store i z Google Play. Později by se měl My Skin Track UV objevit i v jiných obchodech, kde se bude prodávat pod značkou La Roche-Posay, která spadá pod L’Oréal a specializuje se na přípravky pečující o pleť.

Představení My Skin Track UV: