Mysleli si, že odhalili padělky AirPods. Místo toho zabavili originál OnePlus Buds

Nejsou pecky jako pecky. To už teď budou vědět pracovníci americké celní stráže CBP, kteří na konci srpna měli na letišti JFK v New Yorku zabavit na dva tisíce balení sluchátek AirPods od Applu. Svým „úlovkem“ se pro dobro PR náležitě pochlubili na sociálních sítích. A pak už bylo jen otázkou okamžiku, aby si první pozorný čtenář všiml, že jde ve skutečnosti o úplně jiný, zcela legitimní model bezdrátových sluchátek.

Pecková sluchátka, která američtí celníci považovali za padělek Applu, byl ve skutečnosti originál sluchátek OnePlus Buds. I když byla zabalena v původní červené krabičce s logem firmy i názvem modelu, celníkům to nestačilo. „Tohle není Apple,“ komentovali svůj objev suše na Twitteru. Apple to skutečně nebyl, ale ani neměl být. Sluchátka OnePlus Buds jsou ve Spojených státech dostupná přes oficiální prodejní kanály a stojí 79 dolarů.

THAT'S NOT AN 🍎 —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB