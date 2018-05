Myslíte, že vás už nic nepřekvapí? Tak se podívejte, jak nevidomý používá smartphone

Pavel Ondra je nevidomý geek a autor blogu GeekBlind Zone (www.geekblind.cz). Do studia nám přinesl dva gadgety, které většinu populace překvapí už svou existencí. A to hlavní teprve přijde, až se dostanou do akce. Myslím, že podobně jako já, budete žasnout, co všechno lze se smartphonem zvládnout, když nevidíte, co se děje na displeji. Displej je tu vlastně docela zbytečná součástka a Pavel jej má vypnutý...

Braillský řádek Focus 40 Blue stojí cca 150 tisíc korun, ve zkratce se dá říct, že usnadňuje čtení, psaní a ovládání připojeného mobilu.

Popovídáme si také o tom, jestli mají chytré hodinky smysl pro nevidomého. Zaleží jak pro koho a jak na co. Jeden model si ukážeme. Vidící člověk by z nich mnoho informací nevytáhnul a Pavel nám vysvětlí, že vlastně vůbec nejsou chytré a spíš jde o docela jednoduchou pomůcku. To Apple Watch jsou jiná liga...