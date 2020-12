Mytická Fuchsia jede dál. Google otevírá projekt veřejnosti

Google v roce 2016 představil vizi systému Fuchsia OS, který by mohl nahradit Android. Jenže od té doby to vypadalo, že se po tomto OS slehla zem. Mysleli jsme, že je to další z mrtvých projektů od Googlu, ale opak je pravdou. Na Fuchsii se stále pracuje a teď ji Google otevřel široké veřejnosti a vývojářům.

Google sdílí aktuální stav systému Fuchsia skrze repozitář, ve kterém může i veřejnost vidět, jak se systém za léta vývoje proměnil. Najednou se zdá, že Google Fuchsii i po letech stále věří a povzbuzuje vývojáře, aby se přidali. Stačí se registrovat, stáhnout zdrojový kód, klonovat jej, kompilovat a přispívat k projektu svými programátorskými přídavky. Nechybí ani tradiční vývojářské nástroje jako bug tracker pro evidenci a ladění chyb či emulátor Fuchsia OS.

Google u systému vsází na otevřenost, ale jedním dechem dodává, že sám rozhodne o tom, kterým směrem se tato platforma postavená na pilířích „bezpečnosti, aktualizovatelnosti a výkonu“ nakonec vydá. V současné podobě systém zatím není určen pro komerční zařízení ani jako cílová platforma pro vývoj softwaru třetími stranami. Pro nás je však stěžejním zjištěním to, že Google Fuchsii stále věří, a je možné, že jednou skutečně nahradí Android. V dohledné době to však nebude.

Jaké jsou největší novinky v Androidu 11?

Via Engadget, Googleblog