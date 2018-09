Mytická Nokia 9. Nejočekávanější letošní Nokia má mít rovnou pět foťáků!

Závody o tom, kdo bude mít co nejdříve největší operační paměť v mobilu, zdá se, skončily. Další položkou, o kterou se budou mobilní výrobci přetahovat, jsou mobilní fotoaparáty. Opět. A tentokrát se nejedná o to, kdo budeme mít na jednom fotočipu největší počet efektivních megapixelů, ale o to, kdo na zádech telefonu nabídne co největší počet fotoaparátů.

Pryč jsou doby, kdy duální fotoaparát znamenal něco převratného. Dnes už jej má kde kdo. Na trhu již jsou a začnou se brzy prodávat další smartphony se třemi fotoaparáty, výrobci jdou ale ještě dál. Podle spekulací by měl Samsung brzy představit smartphone se čtyřmi fotoaparáty, připravovaná Nokia 9 jich má mít hned pět! Tedy alespoň podle uniklého snímku ze Slashleaks.

Na nich vidíme zřejmě připravovanou Nokii 9, která pod hlavním fotoaparátem doplněným popiskem Zeiss, nabízí čtyři další snímače rozmístěné do kosočtverce. Dokážeme si představit využití čtyř snímačů. Hlavní fotoaparát s velmi dobrou světelnosti by mohl doplnit černobílý snímač, širokoúhlý snímač a teleobjektiv s „optickým přiblížením“. Vlastnosti pátého snímače jsou však ve hvězdách. Je zřejmé, že by telefon výsledný obraz skládal z výstupu ze všech fotočipů. Poslední výřez na zadní straně připadá přisvětlovací diodě.

Na zadním krytu se dočteme, že telefon spadá mezi Android One zařízení, takže bude používat čistý Android 9 Pie. A protože na zádech chybí čtečka otisků, můžeme se domnívat, že bude integrovaná v displeji. Datum oznámení Nokie 9 však zatím není známo.

