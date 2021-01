Mytický Apple AirTag je na spadnutí. V iOS už najdete skryté nastavení

O trackovacím zařízení Apple AirTag už se mluví několik let, na podzim unikla jeho podoba a měl přijít na trh, což tehdy potvrzovala grafika z jedné beta verzí iOS 14. Zatím však nepřišel a Apple se nechal předběhnout Samsungem s jeho Galaxy SmartTag.

Nyní už to však vypadá, že je představení AirTagu skutečně za dveřmi. Potvrzuje to skrytá grafika v iOS, kterou uvidí každý s nainstalovanou verzí iOS 14.3. Stačí do Safari napsat findmy://items a budete přesměrováni do možnosti přidání trackeru v aplikaci Najít.

Ještě zajímavější informace je, že skrze toto prostředí bude možné trackovat nejen AirTag, ale Apple pustí do svého ekosystému i zařízení třetích stran (které schválí). Ostatně k tomu firma vyzývá na vývojářském webu. Je tedy možné, že důvod prodlení s představením AirTagu je ten, že ho chce představit jako hotovou službu i s dalšími produkty. Pravdu se dozvíme už brzy.