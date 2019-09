Na Apple Watch může prasknout sklo. Máte nárok na bezplatnou výměnu

Apple spustil program na výměnu skel, která u Apple Watch 2. a 3. generace praskají kolem kovového rámu. Zákazníci tak mají nyní možnost své poškozené hodinky nechat opravit skrze servisní střediska.

Firma tak uznala, že některé kusy mohou mít problém s praskáním skel, ke kterému dochází bez zavinění zákazníkem. Děje se tak ale při výjimečných situacích a nejedná se tak přímo o lavinu vadných kusů. Kompletní výpis naleznete na stránkách Applu, aktuální 4. generace se chyba a výměna netýká.

Pokud tedy máte 2. nebo 3. generaci s tímto problémem, můžete se obrátit na podporu Applu, kdy vám displej vymění. U 3. generace se jedná o modely prodávané až do září letošního roku. To dává napovědět, že buď Apple přechází na novou výrobu a chyba se již nebude vyskytovat, nebo že hodinky již nebudou prodávané. Ostatně, příští týden by firma mohla představit nový model.

Via The Verge