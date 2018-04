Na Huawei Mate RS Porsche Design si zájemci počkají. Bude ale o trochu levnější, než se čekalo

Huawei na tiskové konferenci v Paříži příjemně překvapilo uvedením nové generace prémiového smartphonu Mate RS Porsche Design. Ten vyniká kromě velkého výkonu, obří paměti, trojitého fotoaparátu Leica a bezdrátovým dobíjením také přítomností dvou čteček otisků, z nichž jedna leží přímo pod sklem displeje.

Právě tato čtečka, kterou pro Huawei zároveň s celým displejem jako jeden modul dodává jihokorejské LG, může stát za drobným zpožděním při uvedení do prodeje. V Paříži ještě výrobce hlásil dubnovou dostupnost, nyní se start prodeje odkládá na květen. Huawei Mate RS půjde zakoupit výhradně v buticích Porsche Design, které v Česku najdeme na letišti v Praze a také v obchodním domě Kotva.

Novinka bude na českém trhu v prodeji ve 256GB verzi a příjemnější zprávou je, že cena by měla činit 38 376 Kč, to znamená asi o 4 tisíce méně, než výrobce uváděl na tiskové konferenci. Pro zákazníka ochotného dát za telefon dvakrát tolik, než stojí „běžné“ vlajkové modely, to asi není rozhodující argument, ale každá ušetřená tisícovka se počítá.