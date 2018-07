Na podzim přijdou první telefony s blockchainem. Konečně tušíme, co to vlastně znamená

O blockchainových telefonech se mluví od té doby, co se z Bitcoinu a blockchainu staly cool témata k hovoru. Fandové kryptoměn znají historky, kdy přidání slova blockchain do jména firmy nebo produktu třeba i násobně zvedlo jeho hodnotu. A podobné je to s výrobci smartphonů, prostě se také chtějí svézt na vlně.

Aktuálně to vypadá tak, že jsme se přesunuli od planých řečí k oficiálně potvrzenému slibu. HTC Exodus se představí v září a Sirin Labs Finney bude následovat v listopadu. Na čem chtějí tito dva průkopníci stavět? Co nového přinesou do světa smartphonů?

vyšší bezpečnosti už na hardwarové úrovni

offline uložení kryptoměn

decentralizované aplikace DApps

O bodu prvním není třeba diskutovat, na offline ukládání máme specializovaná zařízení, která svůj úkol zvládají skvěle a smartphony sice mohou přinést dodatečné benefity, také s sebou ale přinesou komplikace/nevýhody. No a DApps? Zatím prakticky žádné neexistují, všichni se ohání jedinou hrou CryptoKitties, jejíž přínos je spíše úsměvný.

Oba mobily mají stát kolem tisíce dolarů, tedy jako iPhone X, nejdražší z velkosériových smartphonů. Dokáží HTC a Sirin Labs přesvědčit veřejnost, že jejich kryptosmartphony za ty peníze stojí?