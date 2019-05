Na podzim se rozšíří pokrytí linky C pražského metra. „Béčko“ přijde na řadu příští rok

Mobilní signál v tunelech a stanicích pražského metra bude od podzimu zase o něco dostupnější. Na přelomu září a října operátoři ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) pokryjí linku C v úseku od Muzea po Nádraží Holešovice. Informoval o tom Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v květnové Monitorovací zprávě.



Pokrytí se realizuje nejen v tunelech, ale i stanicích metra. Zde je dosud ve většině případů dostupná pouze nevyhovující 2G síť, resp. EDGE

Linka C tak bude pokryta zhruba z poloviny délky v nejvyužívanějších úsecích. Mobilní signál (až na nepoužitelný EDGE ve vestibulech) zatím zcela chybí na lince B, s jejímž pokrýváním se podle plánů začne v prvním čtvrtletí 2020. Jako první přijde na řadu úsek Smíchovské nádraží – Palmovka. Na lince A se poté rozsvítí signál v úseku Dejvická – Muzeum.

Do společné sítě konscorcia operátorů (T-Mobile, O2/CETIN, Vodafone) ve vestibulech a tunelech metra, tvořené zejména vyzařovacími kabely, se připojují zákazníci všech operátorů, včetně jejich virtuálů. Dostupná je 4G, 3G i 2G technologie. Celá síť pražského metra má být pokryta do roku 2022. Operátoři do infrastruktury investují celkem zhruba 500 milionů korun.