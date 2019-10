Na telefonech od Samsungu poběží virtuálně Windows 10. Připojíte monitor, klávesnici a máte počítač

Samsung u svých vrcholných modelů telefonů nabízí funkci Dex, která umožňuje propojit telefon s monitorem, klávesnicí a myší, čímž vznikne pracovní počítač. Problém u tohoto řešení nastává pochopitelně u softwaru, protože mobilní systém a jeho aplikace nemůže nabídnout na velkém monitoru s myší a klávesnicí takový komfort a efektivitu práce, jako desktopový systém. Jenže to si Samsung uvědomuje, a tak chystá novinku – podporu pro Windows 10.

V programu blížící se vývojářské konference Samsung Developer Conference 2019 je totiž zařazeno předvedení funkce Microsoft WVD (Windows Virtual Desktop), která bude využívat právě platformu Dex. Samsung pochopitelně nechce Windows 10 instalovat přímo do telefonů, a tak využije možnost virtualizace Windows 10 z cloudu.

Samsung už se o něco takového pokoušel s desktopovým Linuxem a řešení už dal k dispozici i na veřejné testování, ke kterému bylo možné se přihlásit. Jenže nyní byl vývoj systému Linux on Dex znenadání ukončen. V souvislosti s připravovanou vývojářskou konferencí je celkem jisté, že se Samsung už nechce věnovat okrajovému Linuxu, protože se mu podařilo na svých telefonech rozjet nejrozšířenější desktopový systém, tedy Windows 10. To bude mít pro zákazníky pochopitelně daleko větší přínos.

Windows 10 však pojedou jen virtualizovaně a podle předběžných informací z cloudu. To znamená, že telefon poslouží jen jako takový jednoduchý terminál vzdálené plochy a programy se budou do systému instalovat kdesi na serveru. Fungovat to však může dobře, což uvidíme už brzy, vývojářská konference Samsungu totiž proběhne už příští týden (29. - 30. října).