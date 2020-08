Na velikosti záleží. Titěrný 4G smartphone Jelly 2.0 s přehledem schováte v dlani

Skoro to vypadá, že se mobilní výrobci předhánějí v tom, kdo na trh dodá co největší telefon s obřím displejem. Málo známá čínská firma Unihertz však chce na Kiskstarteru prorazit s druhou generací svého miniaturního smartphonu Jelly 2.0. A ve vzduchu je cítit velký úspěch. Výrobce si vytyčil cíl vybrat 50 tisíc dolarů na výrobu, do konce kampaně zbývají necelé dva týdny, a je velmi pravděpodobné, že Unihertz od té doby zájemců vybere rovný milion dolarů!

Nejmenší Android s podporou LTE

Jelly 2.0 je smartphone o velikosti kreditní karty, který se s jinými smartphony prakticky nemůže měřit. To však platí o rozměrech, nikoliv o hardwaru, který je na tak malé tělo stále dost slušný. Displeji oproti předchůdci narostla úhlopříčka z 2,45 na rovné tři palce. Novinkou je také jemnější displej (326 ppi) s rozlišením 854 × 480 pix, který kryje Gorilla Glass 3. Na zádech použil výrobce vysoce leštěný polykarbonát, do něhož vsadil 16MPx foťák a čtečku otisků prstů.

Pod zadním krytem je připravena 2 000mAh baterie (dvojnásobek kapacity oproti předchůdci), kterou dobíjíte přes USB-C konektor. Na horní hraně si do 3,5mm jacku připojíte sluchátka, vedle umístěný infraport telefon přetvoří na dálkový ovladač televize. Čipset sice nepatří mezí nejvýkonnější a nejnovější, ale na tak malý smartphone jsme jej čekali podstatně horší. Výpočetní výkon dodává Helio P60 od MediaTeku, které je doplněno 6GB RAM. Rychlé úložiště typu UFS 2.1 nabídne kapacitu 128 GB.

Kompromisy se nekonají ani v rámci uživatelského prostředí. Unihertz vsadil na čistý Android 10 s vlastním launcherem uzpůsobeným užšímu a menšímu displeji, a také s vlastní nabídkou nastavení. Na nic jiného však výrobce nesahal, takže máme čekat svižné prostředí, které má přislíbený update na Android 11! Ovládání zajišťují tři senzorická tlačítka pod displejem, která můžete nahradit gesty. Zajímavě vypadá i programovatelné oranžové tlačítko na boku, jemuž můžete na stisk, podržení a dvojitý stisk nastavit spuštění vybrané aplikace nebo aktivaci některé z funkcí telefonu, např. svítilny.

Představení smartphonu Jelly 2.0 od Unihertz:

A to není vše. Součástí základní výbavy je přesnější GPS/Glonass i NFC, takže s telefonem můžete platit místo platební karty, se kterou je rozměrově srovnáván. Miniaturní telefon podporuje i dvě SIM karty, příp. můžete místo druhé SIMky dovnitř zasunout microSD kartu. A cena? Aktuálně 169 dolarů (cca 3 700 Kč) i s poštovným do Česka! První dodávky dorazí v prosinci, takže si můžete pod stromeček nadělit miniaturní telefonní dárek. Detaily k Jelly 2.0 se dočtete na Kickstarteru.