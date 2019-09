Na změření krevního tlaku postačí selfie kamera. Podívejte se, jak funguje unikátní technologie

Vědci pracují na unikátní metodě měření krevního tlaku bez použití specializovaných senzorů. Klidovou srdeční frekvenci a míru stresu dokážou zjistit z půl minuty dlouhého záznamu obličeje ze selfie kamery mobilu. Stačí nainstalovat aplikaci Anura (zdarma pro Android a iOS).

Její vývojáři by však možnosti rádi rozšířili právě o možnost měření krevního tlaku za pomoci technologie trans dermálního optického zobrazení (TOI). Ta pracuje s průsvitností lidské pokožky. Optické senzory ve smartphonech zachytí červené světlo odražené od hemoglobinu pod naší kůží, což umožňuje TOI vizualizovat a měřit změny v průtoku krve. Dle testu na více jak 1 300 dospělých byly výsledky měření úspěšné na 95 %. Výzkum se ale ještě musí zaměřit na uživatele s příliš tmavou nebo naopak příliš světlou barvou pleti.

Vaše selfíčka se nikam nenahrávají a zůstávají jen u vás v telefonu. Naměřená data však kvůli potřebné analýze putují na cloud služby, to však zcela anonymně. Za prostor by se nicméně mělo v budoucnu platit, aby měli vývojáři nějakou podporu a mohli dále pracovat na zdokonalování aplikace. Chtějí totiž pomocí selfie kamery měřit i hladinu cukru nebo cholesterolu v krvi. Aktualizace, která měření krevního tlaku do aplikace přidá, bychom se mohli dočkat již na podzim letošního roku.

Video od tvůrců aplikace názorně vysvětluje princip fungování technologie:

Via Engadget