Nad Čuralem si zavoláte pomoc i bez signálu. T-Mobile dodal tlačítko s baterií na 5 let

V CHKO Brdy (donedávna vojenský újezd) nežijí lidé, takže operátoři prostor o rozměrech cca 30 na 10 km nepokrývají mobilním signálem. Poslední tři roky sem však lidé mohou pěšky a na kole a Plzeňský kraj má obavy o jejich bezpečnost.

V oblasti je rozmístěno 48 tzv. traumabodů. To je sloupek s tabulkou, na které jsou zeměpisné souřadnice, kontakt na záchranný systém a hlavně číslo. To číslo stačí sdělit záchrannému systému a zdravotníci vás podle něj najdou. Tedy pokud se jim dovoláte – připomínám, že tam není signál...

A tak vznikl pilotní projekt, na kterém spolupracoval kraj, policie, hasiči, záchranka, Lesy ČR a T-Mobile. Tři vybrané traumabody dostaly tlačítko, které vám zajistí pomoc, i když je váš mobil bez signálu. Aby to nebylo málo komplikované, v brdských lesích chybí také elektřina. Vše vyřešil T-Mobile a na míru zkonstruované řešení, které obsahuje sklem chráněné tlačítko, rádiový modul komunikující v síti Sigfox (jeho signál tam bez problémů dosáhne), anténa a baterie s pětiletou výdrží a rozsahem pracovních teplot od -40°C po +80°C.

Náklady na pořízení tří tlačítek aktivních sloupků činí 116 160 korun, roční provoz a servis systému přijde na 533 610 korun. Není to moc? Co do těchto částek vstupuje? Jak tlačítko funguje a do signalizují barevné diody? Za jak dlouho přijede pomoc a proč to není rovnou ambulance, ale prvně policie? Odpovědi najdete v reportáži.