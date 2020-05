Naděje na čtvrtého operátora žije. Veřejnost se pustila do ČTÚ kvůli podmínkám aukce

V pondělí vypršela lhůta pro veřejnou konzultaci podmínek k chystané aukci kmitočtů v pásmech 700 a 3500 MHz. ČTÚ přistály na stole desítky připomínek od jednotlivců, obcí, operátorů a dalších firem či sdružení. Úřad teď má měsíc na to, aby se s nimi vypořádal, tj. schválil nebo zamítl navržené úpravy a také odpověděl na nejasnosti.

Podmínky se od loňska změnily. Nové vedení úřadu zrušilo výhody pro potenciálního silného čtvrtého operátora a naopak otevřelo prostor pro jednotky malých čtvrtých, pátých, šestých… operátorů. Hlavní úpravou je fakt, že nováček již nemá vyhrazený jeden blok v klíčovém pásmu 700 MHz, které je vhodné pro celoplošné pokrytí. Naopak ti, kteří vydraží blok v pásmu 3,5 GHz (či již mají příděl v pásmu 3,7 GHz) získají nárok na národní roaming. Velká trojka by jim musela povinně otevřít sítě pro velkoobchodní přístup. Kolem těchto bodů je diskuze nejrušnější.

V konzultaci se řeší spousta podrobnosti týkající se spektrálních limitů, rozvojových kritérií, požadavků na velkoobchodní přístup apod. V tomto článku jsme se ale zaměřili jen na možnosti pro velkého čtvrtého operátora.

Co velká trojka?

Nepřekvapí, že společnosti O2, T-Mobile ani Vodafone se nepostavily proti tomu, že ČTÚ zrušil vyhrazený blok pro nováčka a nechal v pásmu 700 MHz volný přístup pro všechny. Takhle by si stávající operátoři mohli spektrum naporcovat stejně jako před sedmi lety „osmistovku“.

Trojka se shodla též na tom, že není fér podmínka národního roamingu v pásmu 3,5 GHz, a v již vydraženém pásmu 3,7 GHz je rovnou protiprávní. Nelze prý retroaktivně zasahovat do dřívější aukce.

V pásmu 3,5 GHz úřad vyhradil 40MHz blok pro tzv. Průmysl 4.0. Trojka říká, že je to neefektivní a neodůvodněné plýtvání pásmem. V podmínkách je navíc jen vágní formulace, proč průmyslové odvětví potřebuje vyhrazené frekvence pro bezdrátové sítě. Naopak největší průmyslový gigant – Škoda Auto – říká, že vyhrazený blok je příliš malý a chtěl by jej zvýšit na 100 MHz. Ve zkratce proto, aby škodovka mohla rychleji nahrávat software do montovaných aut.

Velkoobchodní operátor

Další společnosti navrhují úpravu pravidel tak, aby v pásmu 700 MHz mohli působit i infrastrukturní či velkoobchodní operátoři. Ti by se starali o technické zázemí sítě, ale její kapacitu by pronajímali nové generaci virtuálních operátorů.

To navrhuje například Cetin, který je ve stejné pozici v pevných sítích. U něj je však problém v tom, že je skrz PPF majetkově propojen s O2, s nímž již dnes společně buduje sítě. Stejnou úpravu si ovšem přejí též České radiokomunikace, které též mají předpoklady stát se infrastrukturním operátorem. Vysílače mají po celé republice, provozují televizní a rádiové sítě. Oproti Cetinu si navíc přejí, aby část pásma 700 MHz byla vyhrazena pro nováčka.

Potenciální zájemci

Nordic Telecom byl hlavním adeptem stát se plnohodnotným čtvrtým operátorem. Dnes již provozuje sítě v pásmech 420 MHz a 3,7 GHz a „sedmistovka“ měla být jeho výtahem k tomu, dostat rychlou síť do celého Česka. Zrušení vyhrazeného bloku ale jen smutně konstatuje, nepožaduje změnu podmínek. Místo toho chce pro nováčky zařídit více frekvencí v pásmu 3,5 GHz a lepší podmínky pro národní roaming. Ten totiž může dle nastavených pravidel trvat jen do poloviny roku 2029, pak by mohla velká trojka partnerství bez obav rozvázat.

Sazka naopak jasně říká, aby ČTÚ vrátil výhody pro nováčka, tj. vyhrazený blok v pásmu 700 MHz. Dokonce chce, aby úřad nováčkovi přidělil i část pásem 1800, 2100 nebo 2600 MHz. Ta už jsou samozřejmě rozebraná, takže ČTÚ by musel příděly odebrat stávající trojce.

Energetická jednička ČEZ, o níž se v souvislosti s vlastní mobilní sítí také mluví, sice vyhrazení bloku v pásmu 700 MHz nepožaduje, ale zmiňuje jej v jiné souvislosti. Pokud zájemce předloží nabídku na 2× 10 MHz v pásmu 700 MHz a 80 MHz v pásmu 3,5 GHz a jeden či druhý úsek nakonec nezíská, měl by možnost odstoupit od aukce bez pokuty. Obě pásma se mají doplňovat a nováček si prý nevystačí jen s jedním.

Do konzultace se zapojil rovněž Huawei. Ten nemá ambice stát se operátorem, ale pravděpodobně se na něj některý z operátorů obrátí, až bude chtít 5G sítě stavět. ČTÚ ovšem v podmínkách mluví o tom, že vezme v úvahu doporučení Evropské komise týkající se bezpečnosti sítí. A tam už by hrozilo, že se Huawei nebude moci výstavby zúčastnit. Firma proto požaduje, aby tento bod úřad odstranil.

