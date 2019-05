Naděje pro Huawei? Trump začíná mluvit o dohodě

Trump zařadil Huawei na černou listinu. Zakladatel firmy Žen Čeng-fej sice sebevědomě říká, že je Huawei plně připravená na střet s USA, ale je zřejmé, že ztráty budou kolosální. V západním světě by současná situace pro Huawei prakticky znamenala konec byznysu. Mluví se o tom, že by se firma stáhla do domovské Číny a posílila pozice tam. Absence amerických technologií by však poznamenala i tuto strategii – bez Androidu nějaký smartphone vyrobíte, bez microSD karet také, ale bez architektury ARM a bez Wi-Fi už se dostáváme někam, kde žádný výrobce smartphonů jednoduše nechce být...

Současnou situaci způsobila Trumpova zahraniční politika a právě k Trumpovi se upínají naděje na její nápravu. Ban Huawei je jedním z tahů v americko-čínské obchodní válce a jednou z možností je, že si Trump připravuje půdu pro další jednání. S čínským prezidentem se setká na summitu zemí G20, které proběhne koncem června v Japonsku.

Prvně kukuřice, teď smartphony

Americký prezident ve čtvrtek 23. května řekl, že věří v rychlé dosažení dohody s Čínou a dodal, že právě Huawei může být součástí kompromisu. Lehce absurdní je, že oznámení padlo na konferenci, kde Bílý dům představil národní plán podpory amerického zemědělství poškozeného americko-čínskou obchodní válkou.

Nicméně jde pouze o jistou naději, nikoliv záruku šťastného konce. Na stejné konferenci totiž Trump zopakoval, že Huawei je velmi nebezpečná společnost. A ani čínská reakce není zaručená – rozhodne se ustoupit, nebo předvede protiútok? Cíl se podle komentátoru nabízí – Apple, který pro změnu ve velkém spoléhá na čínské technologie a v Číně montuje většinu svých produktů. Podrobněji zde:

Dalším argumentem pro dohodu s Číňany je dopad nuceného konce spolupráce s Huawei na americké firmy. Agentura Reuters odhaduje ušlý zisk na dvě miliardy dolarů. O která jména jde a jaká bude míra škod, názorně ukazují firemní data, která pro Reuters zpracoval Goldman Sachs.



Kolik komu uteče peněz ukončením spolupráce s Huawei?



Z pohledu firem je ještě důležitější tento graf. Méně známá firma NeoPhotonics na Huawei realizuje téměř polovinu svých příjmů, tam by sankce mohly být likvidační. Pouze další dvě firmy jsou nad deseti procenty, ty si se ztrátou klienta poradí relativně snadno.



Nejvíce dodavatelů má Huawei v Číně, ale USA jsou hned na druhé místě.

Co v grafech nevidíme a zatím lze těžko kvantifikovat, jsou zisky, které utíkají Applu. Aniž by došlo k jakémukoliv odvetnému kroku čínské strany proti Applu, iPhone se stává symbolem americké obchodní agrese, společensky nepřijatelným doplňkem.

Když nemáte Wi-Fi, semele vás Xiaomi

Máme za sebou turbulentní týden, během kterého smartphony Huawei přišly o software i o klíčové hardwarové prvky potřebné ke kompletaci toho, co dnes chápeme jako smartphone. Čína je svět sám pro sebe a jistě je možné prosadit tam technologii, kterou lze označit za alternativu globálního standardu.

Vždyť tamní Androidy fungují bez Google Play, prostě se aplikační ekosystém postavil na jiných pilířích. Ale kdyby firma začala nabízet telefony bez Wi-Fi (asociace vyřadila Huawei ze seznamu partnerů) a s kompletně jinými a nekompatibilními procesory, nevyhnutelně narazí na konkurenci, která tyto zavedené technologie má. Domácí Xiaomi, Oppo, Vivo, korejský Samsung a mnozí další.

Jak USA vysvětlují radikální postoj vůči Huawei Argumenty jsou dva. První je ten, že Huawei krade americké technologie. S tím těžko budeme polemizovat, průmyslová špionáž je nedílnou součástí historie a americká vláda má zdokumentované konkrétní případy, kdy se Huawei „více než inspirovala“ technologií s americkými kořeny. Druhým a hlavním argumentem je bezpečnostní riziko, které pro USA představuje údajné napojení Huawei na čínskou vládu. Důkaz chybí, technologie Huawei se používají desítky let po celém světě, ale tzv. zadní vrátka nebyla potvrzena. Trumpova administrativa však argumentuje tím, že zadní vrátka lze instalovat i dodatečně s kterýmkoliv updatem firmwaru. Technologicky to možné je, ale kromě Huawei to samé platí pro všechny ostatní výrobce.

I po zrušení banu se budou počítat škody

Představme si teď ideální scénář pro Huawei. Donald Trump se na G20 sejde s Si Ťin-pchingem, padnou si kolem krku a odstraní Huawei z černé listiny Entity List. Nejdřív se tak stane od července, tedy šest týdnů od propuknutí kauzy. Vše je v pořádku a bez poskvrny jedeme dál?

Ne. Je to šest týdnů, po které se trhají dlouho budované obchodní vztahy, firmy přepínají na „plány B“ a hledají nové cesty do budoucna. Šest týdnů nejistoty, zastavených marketingových kampaní, šest týdnů, ve kterých konkurenti zabírají pozice (podle Reuters už se tak děje). Šest týdnů, po které je jméno Huawei vláčeno médii a lidé v něj ztrácejí důvěru.

I kdyby se se začátkem letních prázdnin všechno vrátilo k někdejšímu normálu, ztráty budou značné a bude trvat měsíce, možná nějaký rok, než se Huawei vrátí na ztracené pozice.