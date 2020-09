Nadvláda Applu v nositelnostech pokračuje. Na piedestalu ho drží Airpods a Apple Watch

Apple je nadále lídrem v segmentu nositelného příslušenství. Vyplývá to z analýzy společnosti IDC, která do nositelností vedle chytrých hodinek zahrnuje i řádově levnější chytré náramky, ale také zcela bezdrátová sluchátka a připojené chytré oblečení. Ve druhém kalendářním čtvrtletí se celosvětově prodalo celkem 86 milionů kusů nositelného příslušenství. To je meziroční nárůst o 14 %.

Top 5 výrobců nositelného příslušenství a jejich tržní podíl:

Výrobce 2Q20 Distribuce (mil. ks) 2Q20 Tržní podíl 2Q19 Distribuce (mil. ks) 2Q19 Tržní podíl Meziroční změna 1. Apple 29.4 34.2% 23.5 31.1% 25.3% 2. Huawei 10.9 12.6% 6.9 9.1% 58.0% 3. Xiaomi 10.1 11.8% 8.9 11.8% 13.5% 4. Samsung 7.1 8.3% 7.1 9.4% 0.9% 5. Fitbit 2.5 2.9% 3.5 4.6% -29.2% Ostatní 26.1 30.3% 25.7 34.0% 1.6% Celkem 86.2 100.0% 75.5 100.0% 14.1% Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, srpen 2020

První místo uhájil Apple, jenž dokonce navýšil svůj tržní podíl na 34 %. V kategorii tzv. „hearables“, tedy nositelné audio elektroniky, tvořící 60 % objemu všech prodaných nositelností, mu pomohlo 24 milionů prodaných sluchátek AirPods a Beats. Druhé a třetí místo v této podkategorii obsadil Samsung a Xiaomi, zatímco klasičtí „sluchátkoví“ výrobci (Sony, Bose, Jabra) zůstávají s menšími objemy na dalších místech, zato ale prodávají dražší modely.



Top 5 výrobců nositelného příslušenství podle počtu prodaných kusů (Zdroj: IDC)

Zatímco hearables rostly meziročně o třetinu, chytré hodinky a náramky (tvořící zhruba 40 % objemu nositelností) poklesly o 4 % na 34 milionů kusů. Největší v této kategorii je opět Apple, tentokrát díky svým hodinkám Apple Watch. Na druhém a třetím místě skončilo Huawei a Xiaomi, náramkově/hodinkovou první pětku doplňuje Samsung a Fitbit.