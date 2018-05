Nahlédněte do budoucnosti. Google Asistent zavolá vašemu kadeřníkovi a domluví návštěvu

Pokud nám na konferenci Google I/O 2018 z něčeho „spadla brada“, bylo to bezpochyby využití Google Asistenta při telefonické komunikaci s kadeřnictvím. Google funkci nazývá Duplex a je to hodně zajímavý experiment, který chce americký gigant za pár let přetavit v běžnou praxi.

To nám vyrazilo dech! Google Asistent vás objedná ke kadeřníkovi:

Google v rámci zajímavého dema na konferenci Google I/O ukázal, jak může fungovat interakce vás a hlasového asistenta. Tomu jen stačilo zadat, aby v kadeřnictví (kontakt uveden jako Hair Saloon) objednal pro svou klientku dámský sestřih, ta navíc určila časové rozpětí, kdy má volno, a také den, na který se chce objednat. To co následovalo poté nám doslova vyrazilo dech.

Google Asistent si totiž sám na pozadí vytočil číslo a pro objednání použil hlasovou syntézu. Ta vůbec nezněla strojově, protistrana navíc ani neměla tušení, že se baví s umělou inteligencí. Dokázala v syntéze jazyku použít a rozumět různé hlasové nuanci, do konverzace dokonce vložila vyplňující slůvko „Mm-Hmm“. A výsledek byl zřejmý - telefon uživatelku úspěšně objednal ke kadeřníkovi, o čemž následně informoval notifikací na displeji.

V druhé části dema se můžete podívat na rezervaci stolu v restauraci, která neprobíhá úplně podle představ. Protistrana špatně rozumí, nakonec je zřejmé, že stůl pro čtyři osoby objednávat vůbec není třeba, a že ve středu nejsou čekací doby na usazení ke stolu nijak dlouhé. I přesto si s touto situací hlasový asistent dokázal vcelku rozumně poradit. Na základě AI hovorů chce Google v rámci experimentu zjistit i otevírací dobu obchodů, kterou po ukončení telefonátu u firem automaticky doplní.

Google k funkci Duplex dodal, že ji vyvíjí již několik let, a že ji vidí jako další krok v rámci využívání umělé inteligence. Budoucnost však není nijak moc vzdálená, už v létě chce americký gigant spustit v rámci Google Asistenta předběžné testování pro rezervaci místa v restauraci či k objednávání různých služeb. Ne vždy však hovor proběhne podle představ, občas se stává, že si umělá inteligence nedokáže poradit, a v té chvíli dává Duplex vědět lidskému operátorovi na cloudu, který proces objednávky dokončí za něj.

I když Duplex zatím vypadá hodně zajímavě, nevsázíme na jeho stoprocentní spolehlivost. Na druhou stranu, pokud by vám služba ušetřila i polovinu rutinních hovorů, má před sebou skvělou budoucnost. Díky postupnému učení umělé inteligence se mohou v horizontu několika let vychytat nedostatky a drobné mušky, takže Duplex bude den ode dne kvalitnější náhradou skutečného osobního asistenta. Detailní specifikaci Duplexu a různé hlasové ukázky si můžete pustit na Google Blogu.