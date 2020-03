Náhradní termín za Barcelonu: Xiaomi představí řadu Mi 10 pro globální trh na konci března

Xiaomi uvedlo své nejnovější vlajkové modely řady Mi 10 v polovině února v domovské Číně. Jak už bývá zvykem, globální premiéra přichází na řadu o něco později – modely pro Čínu a světové trhy se totiž mohou v drobnostech lišit. Původní termín na konci února výrobce kvůli odpískání veletrhu MWC 2020 zrušil, nyní zvolil jeho náhradu.

Enough waiting!



See you on March 27th!



Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth