Nahrávání hovorů se brzy vrátí na Android! Ale jen za určitých podmínek

Nahrávání hovorů bylo nedílnou součástí Androidů až to té doby, než jej Google na systémové úrovni odebral z Androidu 9.0 Pie. Zdá se však, že se věci pomalu obracejí k lepšímu. Tedy alespoň u telefonů, které používají základní aplikaci Telefon od Googlu. Americký gigant již v této aplikaci postupně zpřístupňuje nahrávání hovorů (aktuálně v Indii), zatím však není jasné, zda se funkce dostane celého světa. Musí totiž překonat hned několik omezení.

Google funkci pro nahrávání hovorů vyvíjí několik měsíců, a dokonce k ní vydal na svých stránkách podpory i tutoriál, který později stáhl. A to zřejmě proto, že funkce ještě není dostupná globálně. Hned na úvod Google uváděl, že funkce bude dostupná na zařízeních běžící s Androidem 9.0 vyšším, a také to, že v některých zemích a regionech nahrávání hovorů nemusí být dostupné. Dalším zádrhelem je to, že nahrávání bude fungovat jen v aplikaci Telefon, která je předinstalovaná u Pixelů či u smartphonů programu Android One.

Spousta zařízení však ke zmiňované aplikaci nemá přístup, a nemusí ani podporovat dodatečnou instalaci z APKmirroru. Jak konkrétně bude Google přidávat podporovaná zařízení, zatím není jasné. A jak funkce funguje? Jednoduše. V průběhu volání je třeba prstem do strany přepnout na druhou obrazovku se zástupci, kde je k dispozici tlačítko pro nahrávání. Po aktivaci se protistraně přehraje zpráva o tom, že je hovor nahráván, nahrávka je následně k dispozici v protokolech volání. Nahrávání nepůjde spustit, pokud bude hovor podržený, utlumený nebo budete hovořit s více účastníky najednou.

Přehrání zprávy o nahrávání hovorů je nutné s ohledem na platnou legislativu v mnoha zemích, a když vás telemarketingové oddělení informuje o tom, že hovor bude „pro účely zlepšení čehokoliv“ nahráván, můžete protistraně pustit podobnou hlášku a čekat, jak zareaguje. I přes četná omezení to jistě bude krok správným směrem. Současné „nahrávače“ totiž využívají zesílení zvuku z repráčku, který nahrávají mikrofonem, a protistraně často nejde vůbec rozumět.

Via Androidpolice