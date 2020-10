Namiřte foťák do úst. Tahle aplikace může nahradit návštěvu u zubaře

Adent Health (zdarma pro Android a iOS) je aplikace vyvinutá s cílem vylepšit péči o chrup. Zuby stačí vyfotit telefonem odeslat svému zubnímu lékaři, nebo jej nechat vyhodnotit umělou inteligencí. To první funguje jen ve Velké Británii a Dánsku, to druhé celosvětově. Do 36 hodin dostanete odpověď, jak na tom jste.

Domovská obrazovka aplikace obsahuje odkazy na zajímavé čtení. Druhá záložka nabídne hodnocení, ve kterém se dočtete výsledky, pokud jste již odeslali nějaké fotografie. V Clinic můžete mít v podporovaných zemích nalinkovanou svou zubní ordinaci, Routine vás učí návykům, které jsou spojené s čištěním zubů, upozorní na jídlo, které negativně působí na kvalitu zubů.