Xiaomi umí vyrábět cenově dostupné smartphony prakticky ve všech kategoriích. Nyní přidává model s naprosto základní výbavou pro nenáročné nebo začínající uživatele. Do prodeje na českém trhu míří Redmi Go, které používá odlehčenou verzi systému Android Go (8.1 Oreo) bez obvyklé uživatelské nadstavby MIUI. Novinka bude k dispozici v černé a modré barvě za 2 290 Kč.

Za danou cenu očekávejte pouze obyčejnou plastovou konstrukci a pětipalcový HD displej s tradičním poměrem stran 16 : 9. Paměť má hodnoty 1 GB RAM a 8 GB vnitřního úložiště, což na provoz Androidu Go stačí. Procesor Snapdragon 425 je sice starší, ale výkonnostně postačuje. Zadní fotoaparát má jednu čočku a rozlišení 8 Mpx, přední kamera je pětimegapixelová. Baterie disponuje kapacitou 3 000 mAh.