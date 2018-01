Náramek Sgnl dá chytré funkce každým hodinkám. A naučí vás volat s prstem v uchu

Na veletrhu CES 2018 jsme mohli vyzkoušet hodinkové řemínky Sgnl (výslovnost „signal“), které původně vznikly jako startup v Samsung C-Lab. V prototypové fázi byly řemínky Sgnl již od roku 2016, na letošním CES se již jedná o hotový produkt.

V prvé řadě to, že vám snad upadne zápěstí... Sgnl je vyroben z kovu a již při prvním dotyku je to velká tíha. Může za to zejména kovové zpracování řemínku, jehož přesnou hmotnost se nikde nedozvíte. Řemínek můžete díky redukcím nasadit na jakékoliv hodinky, které používají pásky se šířkou 18, 20, 22 nebo 24 mm. Z vnější strany najdete na těle pět stavových diod, které informují o příchozím hovoru, tlačítko, kterým hovor přijmete, a také mikrofon.



Řemínek Sgnl umožní volat „s prstem v uchu“. Musíte ale překonat jeho vyšší hmotnost. Na jedno nabití vydrží až čtyři dny a lze jej používat i samostatně bez hodinek

Z vnitřní strany je umístěn výstupek BCU (Body Control Unit), v němž je veškeré „know-how“. Díky němu stačí ukazovákem ruky, na které máte řemínek nasazený, lehce do zvukovodu zatlačit výstupek ucha nad lalůčkem a voilá - slyšíte protistranu běžného telefonního hovoru. V rámci dema jsme slyšeli vyzváněcí tón, což v nás vzbudilo zajímavé pocity. Veškeré zvukové vibrace jsou vedeny po vašem těle a celé to vypadá tak trochu, jako byste snad „nedopatřením“ nakukovali do mobilní budoucnosti.

První pohled na hodinkový řemínek Sgnl, který nabízí netradiční způsob telefonování:

Řemínek samozřejmě nekomunikuje s hodinkami, ke kterým je fyzicky připojen, ale přes Bluetooth s telefonem, v němž je nainstalována podpůrná aplikace Sgnl. Výrobce si od volání s „prstem v uchu“ slibuje větší soukromí, současnou módou hodinek je totiž volání přes hlasový reproduktor, díky čemuž všichni okolo vás slyší, o čem se bavíte.



Technické specifikace řemínku Sgnl

Řemínek Sgnl vyloženě čeká na to, až jej některý ze současných výrobců začne přibalovat ke svým hodinkám, nejblíže by tomu mohl logicky být jihokorejský Samsung. Nic ale samozřejmě není potvrzeno. Sgnl se daří s komunitním financováním. Na Kickstarteru vybral přes 1,4 milionů dolarů, na Indiegogo pak přes 2,2 miliony dolarů. V současné době je však financování ukončeno a čeká se, až Sgnl náramek nabídne přímo na e-shopu. Řemínek je kompatibilní s Androidem 4.4+ i s iOS 9.0+.