Našli jste na faktuře O2 nechtěné předplatné? Zbavte se problému, zablokujte platby přes internet

Už více než rok v Poradně Živě.cz žije téma GameMine podvod (údajné předplatné). Příspěvky mají stále stejný scénář: „Na faktuře od O2 jsem objevil předplatné za hry od společnosti GameMine, ale nic takového jsem neaktivoval. Je to podvod. Co s tím?“ Jde o stejné O2 Platby přes internet, přes které se nakupují třeba SMS jízdenky. Problém je, že v tomto případě jde o předplatné. Každý týden naskakuje 119 Kč. Až do odvolání.

Tématem se v létě 2019 obšírně zabýval iDnes.cz, krátce na to operátor přidal ještě jeden krok – další potvrzení objednávky. Počet problematických případů poklesnul, ale neustaly. Podvod a aktivaci bez vědomí uživatele operátor popírá:

„Poskytovatel služby, společnost GameMine, používá několikastupňový způsob aktivace – zákazník musí objednání služby potvrdit opakovaně. Zákazníkům, kteří využívají mobilní tarify, poskytovatel služby i my navíc zasíláme informační SMS jak při objednání služby, tak při každé platbě. Fakturace probíhá až druhý den po objednání – zákazník tak má možnost se ze služby odhlásit ještě před tím, než dojde ke zpoplatnění. U zákazníků, kteří využívají pouze datové služby (například v modemu), odeslání SMS není techniky možné – proto nyní přistupujeme k takovému opatření, aby zákaznici těchto služeb měli mobilní platby primárně blokované.“

Zmínka o modemu je na místě. Ve fóru se totiž objevil i příspěvek, který popisuje aktivaci her GameMine na SIM kartě, která je v modemu, takže si uživatel těžko přečte informační SMS.

Jak z problému ven

Nechme teď stranou, jak k aktivaci došlo – ať už to udělal sám uživatel ve snaze zbavit se domnělé reklamy, nebo přehlédl zmínku o předplatném (viz screenshoty v galerii), nebo za něj tlačítka pomačkalo her chtivé dítě. Mohlo to být v mobilu, ale i v počítači, který je připojený přes zmíněný modem se SIM kartou – platba se v takovém případě přiřadí k SIM kartě a objeví se na faktuře.

Pojďme se zaměřit na to, jak se problému zbavit – třeba i preventivně do budoucna. Nejjednodušší je deaktivovat Platby přes internet. Pokud chcete zachovat možnost koupit si SMS jízdenku, nebo jiné služby, selektivně vypněte pouze některé poskytovatele. Dělá se to na adrese moje.o2platba.cz (přístupná pouze pokud jste připojení přes mobilní data O2). Konkrétní postup najdete v galerii tohoto článku.



Pokud už jste do problému spadli, tady jsou ověřené tipy, jak z problému vybruslit.

Pokud už dotyčnou částku na faktuře máte, obraťte se přímo na GameMine, vysvětlete svůj problém, požádejte o refundaci zaplacené částky.