Nastavte dětem limity na Android. Google Family Link se nově dostává i do ČR

Google včera v tichosti rozšířil podporu aplikace Family Link i na další země v Evropě. A z toho můžeme profitovat i my, protože v seznamu nových zemí najdeme i Českou republiku.

Samotná aplikace slouží k nastavení limitu dětem do 16ti let, které používají smartphone s Androidem Nougat a vyšším. Po přihlášení ke svému Gmailu mohou rodiče dětem vytvořit samostatné účty pro přihlášení do systému Android, včetně dodatečných omezení, např. maximální doby aktivního používání (tzv. „screen time“), nebo nastavení tzv. večerky, kdy již telefon nepůjde odemknout. Z používání telefonu dítětem si můžete průběžně generovat týdenní a měsíční statistiky nebo jej přímo lokalizovat v terénu.

Google Play Family Library - sdílejte stažené aplikace s rodinou:

Jako nadřazený uživatel máte možnost dětem schvalovat nebo blokovat spuštění, a případné stažení aplikací z Google Play. Google také nabádá k pravidelné kontrole aplikací, protože, pokud jste je již jednou schválili, mohou být dodatečně aktualizovány o nové „problematické“ funkce bez vašeho vědomí. Na druhou stranu, aplikace Family Link není všemocná a nezvládne sledovat některé aktivity na pozadí, např. přehrávání hudby nebo aktivity různých messengerů.

V čem se Family Link liší od stovek dalších „dětských režimů“ na Obchodu Play? Zejména tím, že omezení v používání telefonu zastřešuje přímo Google účet nikoliv aplikace využívající různé nestandardní techniky pro blokování stisku tlačítek. Možnosti Family Link jsou skutečně komplexní a pracuje s nimi rovnou celý operační systém. Aplikaci pro Android 4.4+ si můžete bezplatně stáhnout zde, verzi pro iOS 9 a novější naleznete zde. Více informací o službě Family Link se dočtete na stránkách Googlu.