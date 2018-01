Nástupce LG G6 se odkládá a nepřesvědčili ani roboti. Technika selhala

Tiskovka LG na veletrhu CES zůstala za očekáváním. Tedy alespoň z mobilního pohledu. Nedočkali jsme se nástupce modelu LG G6 (znovu budeme čekat na veletrh MWC na konci února) a nakonec ani smartphonu střední třídy K10 (2018). K mobilům měly nejblíž multifunkční roboti, ale ani jejich prezentace se nevydařila podle představ. Robot LG Cloi přímo na pódiu třikrát za sebou odmítl zareagovat na hlasový povel.

Tisková konference přitom začala optimisticky. Velký prostor dostala umělá inteligenci a strojové učení ThinQ, kterou LG vyvinulo na otevřených základech, které sdílí s ostatními výrobci. V praxi tak půjde např. prostřednictvím lednice LG ovládat klimatizaci jiné značky. Připomeňme, že veškeré spotřebiče od LG jsou již od loňského roku „Wi-Fi Ready“.

Pak se do hry dostali noví roboti, na kterých chce LG v letošním roce stavět, a ukázat se měl zejména nejnovější pomocník LG Cloi. Prostřednictvím tohoto „mrkacího“ robota měl šéf amerického marketingu LG David VanderWall zjistit aktuální události z kalendáře. To se povedlo, ovšem další pokusy o hlasovou komunikaci zklamaly. Cloi odmítl odpovědět na dotazy ohledně aktuálního stavu pracího cyklu, plánech na večeři či na dotaz, jaký recept by robot doporučil pro vaření s kuřetem. A firmě tak udělal čáru přes rozpočet...

Robot LG Cloi odmítá odpovídat na dotazy (původní stream LG odstranilo):

1. stávka v čase 20:40

2. stávka v čase 22.48

3. stávka v čase 23:30

Nejprve to vypadalo jako momentální zádrhel, ale trojice neúspěšných pokusů svědčí o vážnějším problému. Publikum reagovalo nejprve smíchem, poté určitou zaražeností. Podle mnohých LG nepovedenou prezentací doslova „vynulovalo“ zájem o multifunkční roboty, potažmo o řadu dalších technologických novinek z CESu. Spousta lidí se totiž již nyní ptá: „Jsou na CESu prezentované technologie chytrých domácností vůbec připraveny pro nasazení v běžném životě?“​