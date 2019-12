Nástupce slavného rodu se má jmenovat Samsung Galaxy S20. Uhodnete důvod?

Ve světě panují určité jistoty. Třeba že ráno vyjde slunce, nebo že Samsung koncem zimy představí novou generaci své vlajkové řady Galaxy S. Podle už dříve osvědčeného leakera @UniverseIce však po Galaxy S, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 a S10 přijde nikoliv S11, ale Samsung Galaxy S20.

…prý aby Samsung srovnal označení s letopočtem. Bude rok 2020, proto Galaxy S20. Hned se vyrojily teorie o důvodu změny zavedeného značení. Aby se Samsung dostal před Apple, který už číslovku v názvu iPhonu má od letošního září. Nebo se nám Samsung snaží říct, že mezigenerační inovace je tak masivní, že nestačí skok o pouhou jednotku?

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.